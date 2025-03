Il cane si sente male se mangia una pigna? Scopriamo insieme cosa succede

I cani amano esplorare il loro ambiente e spesso si trovano a giocare con le pigne durante le passeggiate. Le pigne, strutture riproduttive di conifere come pini e abeti, attirano i cani per il loro odore resinoso e la consistenza croccante. Sebbene non siano tossiche, possono rappresentare un rischio se ingerite, poiché possono causare ostruzioni intestinali e lesioni alle vie digestive. Un pericolo specifico è legato alla processionaria, un bruco che vive nelle pigne e le cui setole urticanti possono provocare reazioni allergiche e infiammazioni.

Se un cane ingerisce una pigna intera o pezzi di dimensioni eccessive, l’intestino può bloccarsi, portando a sintomi come dolore addominale, vomito e difficoltà a defecare. In questi casi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico. Anche se non c’è ostruzione, le schegge possono danneggiare gengive, gola o esofago, portando a sanguinamenti o infezioni.

I proprietari spesso non si accorgono immediatamente se il cane ha mangiato una pigna, ma segni come irrequietezza, tentativi di vomitare, e salivazione eccessiva possono indicare un problema. È fondamentale monitorare il cane e, se compaiono sintomi come vomito, diarrea o difficoltà respiratoria, contattare il veterinario.

Per prevenire tali problemi, è consigliabile tenere il cane sotto controllo durante le passeggiate e distrarlo quando si avvicina a pigne o altri oggetti potenzialmente pericolosi, offrendo giochi o snack alternativi. Essere consapevoli dei rischi consente di vivere le passeggiate in modo più sereno, salvaguardando la salute dei nostri amici a quattro zampe.