Il cane si nasconde sempre e non sai perché? In questo caso devi preoccuparti

Il tuo cane si nasconde sempre? Scopriamo tutte le cause del comportamento di Fido e quando il suo modo di agire dovrebbe preoccuparci.

Che il cane si nasconda occasionalmente a causa di uno spavento improvviso, dovuto ad esempio ai tuoni o ai fuochi d’artificio, è più che comprensibile. Se l’atteggiamento di Fido, però, diventa frequente, potrebbe esserci qualcosa che non va: ecco cosa sapere se il cane si nasconde sempre.

Il cane si nasconde sempre: tutte le cause

Avete notato che, ultimamente, il vostro amico a quattro zampe tende a rintanarsi sotto il letto o i mobili?

Le ragioni di questo suo comportamento possono essere molteplici. Quel che è certo, tuttavia, è che un cambiamento che gli arreca disagio è subentrato nella routine dell’animale.

Può trattarsi di una sensazione di paura legata a un’esperienza traumatica vissuta dal pelosetto, oppure di un problema di salute.

In entrambi i casi, è essenziale intervenire rivolgendosi al veterinario per far sì che Fido recuperi al più presto il benessere e la serenità perduti.

Fido ha paura

La causa più comune che spiega perché il cane si nasconde è che il quattro zampe ha timore di qualcuno o di qualcosa.

Ci sono ulteriori manifestazioni che possono permetterci di capire che Fido è spaventato, come:

Tremore;

Sbadigli frequenti;

Il cane si lecca le labbra;

L’animale ha la coda tra le gambe e le orecchie abbassate;

La postura è tesa, pronta alla fuga.

Come individuare cosa sta intimorendo il nostro amico a quattro zampe? Se il peloso è arrivato da poco in casa, in passato potrebbe aver subito una serie di esperienze traumatiche che lo portano a temere le situazioni nuove, a contatto con persone che non conosce.

Se, invece, Fido vive da tempo al nostro fianco, a spaventarlo potrebbero essere dei cambiamenti sopraggiunti ultimamente, come l’arrivo di un nuovo membro in famiglia, un trasloco e via dicendo.

Il cane non sta bene

Un’ulteriore ragione che spiega perché il cane si nasconde sempre è il suo stato di salute: Fido sta male.

In questo caso, ci sono una serie di sintomi che possono permetterci di capire che l’animale non sta bene:

inappetenza;

stanchezza;

apatia;

vomito;

nausea;

rigidità nei movimenti.

Naturalmente, le cause alla base del malessere di Fido sono varie e numerose: non tutte le malattie si manifestano allo stesso modo.

Quindi, dovremo prestare la massima attenzione a indizi generici, come la vitalità e l’appetito dell’animale.

Se notiamo che il nostro pelosetto sembra aver cambiato atteggiamento, è indispensabile rivolgersi al veterinario per un controllo.