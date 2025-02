Il cane si lecca le zampe: quando preoccuparsi

Il leccamento delle zampe nel cane può essere un comportamento normale per la pulizia, ma se diventa eccessivo, può essere sintomo di problemi di salute o emotivi. Tra le cause più comuni ci sono allergie, artrite, corpi estranei, dermatite atopica, ferite, infezioni e stress. È importante monitorare l’intensità e la frequenza di questo gesto; se il leccamento provoca arrossamenti, gonfiore o ferite, è fondamentale prestare attenzione.

Iniziare con un’osservazione accurata delle zampe del cane è essenziale. Verifica la presenza di irritazioni o oggetti estranei. Se non trovi nulla di rilevante, il comportamento potrebbe rivelare noia o bisogno di maggiori stimoli. Distrarre il cane con giochi o passeggiate può rivelarsi utile; se smette di leccarsi, il problema potrebbe essere legato a carenze di stimolo. Tuttavia, se il comportamento persiste nonostante le distrazioni, è consigliabile consultare un veterinario.

Il veterinario esaminerà la situazione, e a seconda della problematica, potrà prescrivere trattamenti specifici. In caso di infezioni, antibiotici o antifungini potrebbero essere utili; per l’artrite, farmaci antinfiammatori o antidolorifici; per le allergie, antistaminici o steroidi. Se il problema è la dermatite, potrebbero essere consigliati shampoo e pomate specifiche. Infine, per lo stress o l’ansia, il veterinario può suggerire feromoni sintetici o l’intervento di un comportamentista. È importante affrontare il problema in modo tempestivo per garantire il benessere del tuo cane.