Il cane salta e morde durante la passeggiata: c’è un motivo

Non riesce a godersi il momento dell’uscita? C’è una spiegazione quando il cane salta e morde durante la passeggiata: ecco qual è.

Eppure dovrebbe essere uno dei momenti preferiti della sua giornata, ma pare che non riesca a goderselo appieno se il cane salta e morde durante la passeggiata. E’ lecito pensare che vi siano dei motivi di base che gli impediscono di fare i suoi bisogni e godersi del tempo col suo padrone rilassandosi: ecco dunque perché non si dovrebbe mai sottovalutare il comportamento canino in questa occasione.

Passeggiata con Fido: cosa sapere

Per quanto possa sembrare il contrario, il momento dell’uscita non è sempre così rilassante per padrone e Fido: di sicuro gli servirà per fare i suoi bisogni almeno due volte al giorno ma farà bene anche al nostro organismo. Pare infatti che camminare per circa 30 minuti al giorno abbia effetti positivi sul cuore e sulla mente.

Inoltre ci sono alcune piccole accortezze che possono rendere il momento della passeggiata più piacevole e anche più sicura: ad esempio è sempre bene non dare da mangiare a Fido prima di uscire, per evitare il rischio di torsione gastrica e difficoltà di digestione. Meglio aspettare di tornare a casa, in modo che il camminare gli abbia anche stimolato l’appetito.

I due momenti dell’uscita dovranno essere di mattina e di sera e, quando ti pare che il cane abbia difficoltà a stare al guinzaglio, perché troppo eccitato da ‘gestire’, è possibile che bisogni indagare su un suo possibile stato di ansia e stress.

Il cane salta e morde durante la passeggiata: cause possibili

Cosa c’è alla base di questo comportamento apparentemente nervoso del nostro amico a quattro zampe? Potrebbero esserci dei motivi che scatenano il suo nervosismo, l’ansia e lo stress di Fifo ma anche una semplice richiesta di attenzione al padrone. Quando infatti lo portiamo a spasso siamo spesso distratti: non a caso infatti stare al cellulare è una delle cose da non fare quando porti il cane a spasso.

E’ possibile che abbia visto qualcosa o qualcuno che lo abbia istigato a saltare, ringhiare e addirittura arrivare a mordere il guinzaglio e lo stesso padrone: è il modo dell’animale per sfogare la sua preoccupazione ma anche di giocare. Infatti può capitare che Fido lo faccia apposta, perché quando fugge innesca una sorta di ‘caccia e inseguimento’ col padrone, che lo diverte molto.

Ma attenzione: quando un cane si agita e arriva a mordere il padrone, non è escluso che sfoghi la sua rabbia e questo atteggiamento con chiunque trovi sul suo cammino. E a quel punto, oltre a essere pericoloso, potrebbe anche essere penalmente perseguibile il soggetto che ne detiene la custodia in quel momento.

Il cane salta e morde durante la passeggiata: c’è un rimedio per evitarlo?

Certo che c’è un modo per impedire al cane di saltare e mordere durante la passeggiata, ma soprattutto di fargli comprendere che non può essere così prepotente al momento dell’uscita. Infatti è importante farsi vedere calmi e rilassati, anche quando Fido è agitato, non solo per infondergli la tranquillità di cui ha bisogno ma anche per fargli capire che non ci facciamo ‘intimorire’ dal suo atteggiamento aggressivo.

Non è il caso di sgridare il cane e tanto meno strattonarlo al guinzaglio (è ovviamente bandita ogni forma di violenza verso l’animale, anche quando è difficile mantenere la calma). Per fargli capire ‘chi comanda’ è opportuno: