Il cane Rue non ci sarà più dopo Natale, ma i suoi ultimi giorni saranno meravigliosi.

Non ci sarà più, ma fino ad allora dovrà avere una vita meravigliosa: così la padrona di Rue ha creato una lista di Natale per il suo cane, destinato a un’eutanasia imminente. Questa lista è composta da esperienze indimenticabili che la donna desidera realizzare insieme a Rue, un modo per rendere i loro ultimi giorni insieme speciali e significativi. Rue, un incrocio tra un Beagle e un Foxhound, è stata adottata pochi mesi fa da Rose Mizak, che l’ha trovata legata a un albero. Prima di essere accolta da Rose e dai suoi due cani, Rue ha vissuto un periodo difficile, ma la sua vita sembrava finalmente migliorare. Tuttavia, un esame ha rivelato un grave disturbo del sonno REM, che comporta comportamenti incontrollati e violenti. Poiché non esistono cure né soluzioni comportamentali efficaci, gli esperti hanno consigliato l’eutanasia comportamentale come unica alternativa per alleviare le sofferenze della cagnolina.

L’eutanasia comportamentale viene proposta in caso di comportamenti problematici che possono nuocere a sé stessi o agli altri, ed è una decisione difficile per ogni proprietario. Rose, che si era affezionata profondamente a Rue, non ha preso questa scelta alla leggera, ma ha deciso di non attendere con tristezza il giorno dell’iniezione letale, fissata per dopo Natale. Pertanto, ha stilato una lista di regali per Rue, che comprende esperienze significative piuttosto che beni materiali. Tra le avventure previste ci sono passeggiate, giochi, e anche un viaggio in Florida, oltre a un servizio fotografico da realizzare insieme, da cui Rose potrà conservare ricordi preziosi della sua amata Rue.

La lista rappresenta un modo per condividere momenti speciali e per trascorrere del tempo insieme, ciò che un padrone può offrire al proprio quattro zampe in un momento così delicato. Queste esperienze non solo aiuteranno a alleviare il dolore della futura perdita, ma creeranno anche ricordi intensi che rimarranno nel cuore della famiglia di Rue. Tutto ciò è stato documentato in un video su Instagram, per mantenere viva la memoria della cagnolina nel tempo.