Il cane rosa apparso dal nulla: Luna potrebbe essere soppressa

Un video sorprendente mostra un cane di razza Siberian Husky, di nome Luna, con il manto tinto di rosa, che ha suscitato indignazione tra gli amanti degli animali. La cagnolina è stata trovata a vagare a Phoenix, in Arizona, il 20 marzo scorso, e nonostante avesse un microchip, i proprietari non sono stati rintracciati. La sua apparizione ha attirato l’attenzione sui social network, ma attualmente si trova al Maricopa County Animal Care & Control, dove rischia l’eutanasia se non verrà adottata entro poche settimane.

Luna ha circa 10 anni ed è in buone condizioni di salute. Il suo manto colorato sembra essere frutto di una toelettatura professionale con shampoo specifico per cani, che svanisce dopo alcuni lavaggi. I volontari sperano che il suo colore insolito possa attirare possibili adottanti. Se nessuno la reclamarà, Luna potrebbe essere inserita nella lista per l’eutanasia.

Il caso di Luna non è isolato e mette in luce il problema del maltrattamento degli animali. Molti animali, in tutto il mondo, sono soggetti a simili abusi, e diverse associazioni animaliste si stanno mobilitando per combattere questa piaga. Si sta facendo un appello affinché tutti coloro che sono sensibili al benessere degli animali si uniscano per proteggere creature come Luna e prevenire situazioni del genere. La storia del cane tinto di rosa è un promemoria della necessità di tutelare i diritti degli animali e intervenire quando vengono trascurati o maltrattati.