Il cane Ronny non può più stare con la sua famiglia

Si chiama Ronny il cane che purtroppo non può più stare insieme alla sua famiglia di Como.

Una storia singolare e molto dolorosa quella che riguarda questo cagnolino, tra i motivi di questa sofferenza ci sarebbe il fatto che questo cane non può più stare insieme alla sua famiglia, e se di solito quando questo accade è proprio la famiglia lo ha deciso lei, perché magari non voleva più il cane con sé, in questo caso è diverso.

La famiglia infatti sta soffrendo molto perché dovrà rinunciare necessariamente al cagnolino ma per una questione di privacy la motivazione non può essere esplicata, basti sapere che i proprietari avrebbero tanto voluto continuare a tenere il cagnolino con loro e separarsi da lui sarà davvero straziante.

Una storia triste quella del cagnolino Ronny che deve abbandonare la propria famiglia

Una questione molto seria quella che ci starebbe dietro al fatto che una famiglia deve lasciare andare il proprio cane per sempre, il piccolo si deve separare da loro, l’associazione di volontariato Como scodinzola, sta aiutando Ronny a trovare una nuova casa. Ronny è un cagnolino dolce, ha tre anni e pesa 15 kg è un animale adorabile e goloso.

È ancora molto attaccato alla sua famiglia di origine, è cresciuto in un ambiente instabile e complesso che gli ha procurato molte insicurezze, la sua famiglia infatti scoraggia spesso chi viene a conoscerlo. È un cane molto ubbidiente, sa restare in casa da solo, si comporta bene al guinzaglio, va d’accordo con i cani femmina, un po’ meno con quelli maschi, tuttavia non è mai aggressivo con nessuno.

Il piccolo conquisterà sicuramente chiunque lo accoglierà, sicuramente all’inizio ci vorrà un po’ di pazienza, bisognerà dare al cane il tempo necessario per abituarsi alla sua nuova condizione. Nel frattempo per il cagnolino si sta cercando anche un posto di stallo che lo possa accogliere e trattenere durante la fase di transizione tra una famiglia e un’altra.