Il cane rifiuta di fare la passeggiata? Possibili cause e 3 soluzioni efficaci

Perché il cane si rifiuta di fare la passeggiata? Individuare le cause è utile per applicare subito le soluzioni corrette.

Il cane ama uscire all’aperto e avventurarsi in passeggiate più o meno lunghe. Ne ha anche estremamente bisogno per la sua salute mentale e fisica. Infatti, passeggiare gli permette di ricevere stimoli olfattivi, uditivi e visivi importanti, di socializzare con altri cani o persone e di fare un po’ di movimento utile alle sue articolazioni e al metabolismo.

In alcuni casi, però, potrebbe accadere una cosa: il cane rifiuta di fare la passeggiata. È un comportamento sicuramente strano, ma è abbastanza diffuso. Molte persone si sono ritrovate a dover prendere in braccio il cane che non voleva più muoversi o rinunciare ad uscire perché il cane si è reso immobile e irremovibile.

Vogliamo cercare di capire quali potrebbero essere le cause dietro a questo comportamento da parte del nostro amico a quattro zampe e come risolvere le problematiche in modo da convincerlo ad uscire.

Il cane rifiuta la passeggiata: motivi e soluzioni

Il cane ci segue molto di più di come fa un gatto, ma anche lui ha una propria personalità ed è in grado di decidere cosa vuole o non vuole fare. Questo può accadere nel momento della passeggiata e ci sono delle ragioni ben precise.

Dolore

Attenzione a non sottovalutare mai un cambiamento improvviso nel cane o il fatto che non voglia uscire. Soprattutto nel cane anziano potrebbe esserci una quantità di dolore importante nelle articolazioni, tale da impedirgli di aver voglia di affrontare la sua passeggiata. Oppure, potrebbe esserci qualche disturbo in atto come un problema intestinale o qualcosa che deve essere indagato e risolto.

Stress

Ci sono cani particolarmente sensibili che, magari, stanno affrontando un momento particolarmente delicato dovuto a qualche cambiamento in casa. Un cane stressato che prova frustrazione, ansia e paura non sarà nel mood giusto per uscire e camminare. Sarà, anzi, spaventato da qualsiasi cosa, anche i rumori più banali e abituali.

Condizione meteorologica e ora del giorno

Pensiamo che al cane non importi che ore sono e che tempo c’è fuori, ma non è così. Anche per loro non è piacevole uscire se c’è un vento freddo, se c’è molta umidità o se l’asfalto brucia e può ferire le loro zampe.

Alcune razze con un mantello più leggero di altre potrebbero soffrire di più il caldo e il freddo e rifiutarsi di uscire con particolari condizioni climatiche o in alcune ore del giorno. Ci sono cani che alla vista della pioggia fanno subito marcia indietro perché non vogliono bagnarsi. Altri potrebbero avere paura del buio.

Noia

Quando un cane si ferma e non vuole più muoversi, uno dei motivi potrebbe essere quello della noia. Si sta semplicemente annoiando, non ha trovato gli stimoli giusti e allora non vuole più fare nulla.

Cosa fare e cosa non fare

Sicuramente non è il caso di sgridare o mettere in punizione il cane se non vuole fare la passeggiata. Questi metodi non funzionano e lo confonderebbero soltanto. Alcuni suggerimenti utili potrebbero essere, invece, questi:

essere sempre coerenti e non cambiare spesso le abitudini di uscita;

fare accertamenti per individuare o escludere dolore fisico o problema di salute;

fare passeggiate corte premiandolo ad ogni tappa e all’arrivo;

cambiare posti.

Naturalmente, è importante individuare la causa specifica del rifiuto e agire su quello con l’aiuto di un esperto.