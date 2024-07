Il cane riesce a prevedere il futuro e ha abilità preveggenti?

Gli etologi si sono a lungo interrogati circa le abilità preveggenti degli animali e le loro capacità di prevedere eventi futuri: ecco cosa è stato scoperto riguardo al cane.

L’imminente arrivo a casa di estranei o famigliari anche a orari diversi dal solito, il prossimo inizio di un forte temporale o di una leggera pioggia, una scossa di terremoto. Sono questi alcuni degli eventi che suscitano nei cani reazioni particolari. Al loro approssimarsi, i quattro zampe mettono in atto atteggiamenti particolari come se avessero delle abilità preveggenti. Ma è davvero così? I cani sono in grado di prevedere il futuro più prossimo? Gli etologi si sono a lungo interrogati sulla questione, fornendo alcune risposte alle domande che la maggior parte di proprietari di animali domestici si è posta almeno una volta nella vita.

Le abilità preveggenti dei cani: cosa spiegano gli etologi in merito alla questione

Gli animali domestici possiedono un sesto senso che permette di loro di capire immediatamente quando c’è una difficoltà o una situazione pericolosa. Fidarsi dell’istinto di cani e gatti permetterà ai loro proprietari di accorgersi in tempo di un qualsiasi genere di problema.

Grazie ai loro sensi particolarmente sviluppati, i cani sono in grado di captare i cambiamenti nell’ambiente circostante. Olfatto e udito, in particolare, permettono loro di avvertire in anticipo rispetto agli umani quanto sta per accadere. Scienziati ed etologi studiano da sempre le abilità intuitive dei cani. Più che avere capacità preveggenti, i quattro zampe sono in grado di capire le cose prima che gli umani si rendano conto di ciò che sta per accadere. Un esempio particolarmente esplicativo è quello delle scosse sismiche. I cani, secondo diversi studi scientifici, sentono il terremoto in modo diverso rispetto agli esseri umani e spesso tendono a mostrarsi agitati prima delle scosse telluriche.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>>Tremendo sciame sismico: la reazione dei cani al terremoto diventa virale

Anche prima dello scatenarsi di uragani o tsunami, alcuni esemplari di cani mostrano segni di irrequietezza e nervosismo, scavando il terreno, abbaiando in modo incessante e cercando di comunicare i loro disagio agli umani.

Se vuoi saperne di più leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il cane gli salva la vita svegliandolo di colpo: poteva essere morto – VIDEO

Secondo gli studi scientifici, l’abilità dei cani di rilevare i cambiamenti meteorologici è riconducibile alla loro capacità di catturare 35mila vibrazioni al secondo, percependo suoni che si verificano anche a più di 25 metri di distanza. Quando si forma un fulmine, l’aria si ionizza ed è proprio l’odore metallico che si produce ad essere percepito dagli animali. I cani sarebbero inoltre sensibili ai cambiamenti della pressione barometrica e all’aumento dell’elettricità statica nell’aria, il che consentirebbe loro di prevedere i temporali.

Chi vive con un cane o un gatto sa benissimo come i quattro zampe, in virtù della loro intelligenza e della loro empatia, sanno rivelarsi degli ottimi insegnanti di vita.

Se vuoi saperne di più leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il tuo amato Fido può aiutarti in moltissimi modi: 7 cose che puoi e dovresti imparare da lui

I cani sanno comprendere i sentimenti degli altri e metterli al primo posto. Recenti studi hanno dimostrato come i cani sono in grado di capire quando i loro proprietari stanno piangendo o sono tristi, ma sono anche in grado di rispondere a queste situazioni cercando di fornire conforto.

Se vuoi saperne di più leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Quando piango il mio cane ha atteggiamenti particolari che oggi finalmente ho compreso. Anche il tuo lo fa?

(di Elisabetta Guglielmi)