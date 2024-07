Il cane può mangiare il melone? Si può offrire questo frutto a Fido?

Il cane può mangiare il melone? Sono più i benefici o gli svantaggi da considerare da quando offri il melone a Fido? Scopriamolo!

Tra i tanti e gustosi frutti che la stagione estiva offre, non può mancare il melone tanto apprezzato da noi umani.

In assoluto, si tratta di protagonista indiscusso delle nostre tavole, simbolo di giornate calde e spensierate insieme alla famiglia e gli amici.

Ma a tal proposito, spesso ci si chiede se questo frutto delizioso può essere condiviso anche con il nostro amico a quattro zampe.

Scopriamo, cosa dicono gli esperti di alimentazione canina e vediamo se il cane può mangiare il melone.

Il cane può mangiare il melone? Sono più benefici o gli svantaggi?

Oltre ad essere un frutto rinfrescante e dissetante, il melone rappresenta una vera e propria bomba di nutrienti per il tuo amico peloso.

Si tratta di una fonte preziosa di vitamina A, B6 e C:

vitamina A supporta la salute degli occhi e della pelle mantenendo il pelo lucido e vigoroso;

vitamine del gruppo B sono essenziali per metabolismo e la produzione di energia favorendo vitalità e benessere generale al cane;

vitamina C rafforza il sistema immunitario e aiuta a combattere le malattie e le infezioni del cane.

Inoltre, il melone è ricco anche di potassio e fibre. Il primo è un minerale che sostiene la salute dei muscoli e del cuore, mentre le fibre favoriscono la digestione sana e regolare.

Oltretutto, l’elevato contenuto di acqua (circa il 92%), rende il melone un ottimo idratante naturale, per le giornate più calde e per aiutare il cane a mantenere un giusto livello di idratazione.

Perciò, alla domanda che siamo mosse inizialmente, la risposta è sì, il cane può mangiare il melone.

Tuttavia la risposta vanno giù le impronte precisazioni che andremo a sottolineare nel prossimo paragrafo.

Come dare il melone al cane in sicurezza?

Condividere il melone con il proprio cane può essere un’esperienza piacevole e rinfrescante, ma è importante farlo con attenzione per evitare conseguenze digestive.

Quando offri il melone al cane, per la prima volta, inizia con piccole quantità e osserva la sua reazione per 24 ore.

In questo modo, potrai assicurarti che non abbia problemi digestivi. Scegli un melone maturo, con una buccia soda e uniforme, evitando frutti ammaccati o che presentano macchie.

Lava il melone sotto l’acqua corrente ed elimina la buccia e i semi per evitare blocchi intestinali o soffocamento.

Poi taglialo a pezzetti di dimensioni adeguate al tuo cane, facilitando la masticazione e la digestione del cane.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Frutta e verdura per il cane in estate: elenco e consigli utili

Probabili rischi

Nonostante i numerosi benefici che il melone può apportare alla salute del cane, è importante essere consapevoli che esistono alcuni potenziali rischi nell’assunzione di questo frutto da parte dell’animale.

Essi sono:

disturbi digestivi;

blocco intestinale;

aumento di peso;

malattie renali;

diabete nel cane.

Proprio per questi dischi appena citati, considera il melone come uno snack occasionale e non come un alimento da integrare regolarmente nella vita del tuo cane.