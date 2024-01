Il cane può mangiare il lime? Tutto ciò che devi sapere a riguardo

Un agrume molto utile per la digestione dell’essere umano, ma vale anche per quella di Fido? Vediamo se il cane può mangiare il lime.

Convivere con un amico a quattro zampe significa spesso lottare per ciò che è presente sulla propria tavola. Infatti sappiamo quanto i cani siano animali golosi e soprattutto curiosi e potrebbero mangiare qualsiasi tipo di alimento umano presente sul nostro tavolo.

Tuttavia non tutti i cibi umani possono essere dati a Fido, in quanto alcuni di essi possono danneggiare la sua salute. Vediamo nel seguente articolo se il cane può mangiare il lime o se quest’ultimo può essere dannoso per la salute del nostro amico peloso.

Il cane può mangiare il lime?

Il lime è un agrume appartenente alla stessa famiglia del limone, ma è molto diverso da quest’ultimo, non solo nella forma e nel colore, ma anche per il gusto. Infatti il limone è più acido mentre il lime è più amaro.

Sebbene i nostri amici a quattro zampe non siano molto attratti dal profumo degli agrumi, come ben sappiamo non tutti i cani sono uguali. Infatti alcuni potrebbero persino mangiare il limone o il lime. Ma il cane può mangiare il lime?

Sebbene questo agrume sia molto benefico per l’essere umano, in quanto è ricco di fibre, acqua, vitamina C, vitamina A, vitamina E, potassio, fosforo e calcio, non è benefico per il nostro amico peloso.

Infatti, sebbene non sia pericoloso per il nostro amico a quattro zampe, il lime non ha valore nutrizionale in più rispetto a ciò che il cane ha dalla sua solita dieta, quindi non c’è motivo di aggiungere tale alimento all’alimentazione di Fido. Inoltre il lime, può causare problemi di salute al nostro amico peloso.

Cosa succede se il cane mangia il lime?

Se il cane mangia il lime può presentare disturbi al sistema gastrointestinale, soprattutto se Fido mangia grandi quantità di questo alimento. Possiamo notare nella nostra palla di pelo sintomi come: diarrea e vomito. Ciò se il cane assaggia una porzione di lime o il suo succo.

Tuttavia, se la nostra palla di pelo mangiasse la pelle o gli steli del lime potrebbe presentare problemi più gravi come un avvelenamento da calce. In questo caso possiamo notare nel nostro amico a quattro zampe segni di tossicità da calce come:

Diarrea

Letargia

Debolezza

Vomito

Nausea

Tremore

Se Fido presenta uno di questi segni è necessario contattare il veterinario. Inoltre nella buccia del lime è presente il limonene, un elemento che può provocare vomito nel nostro amico a quattro zampe e in dosi elevate anche debolezza, bassa temperatura corporea e tremori.

Infine, se il nostro amico peloso mangia un lime caduto dall’albero o un lime che si sta decomponendo nel contenitore, potrebbe ingerire dei funghi.

Alcuni di questi possono secernere tossine che sono molto dannose per il nostro amico a quattro zampe. Quindi anche in questo caso, come anche negli altri casi, se il cane mangia una gran quantità di lime e soprattutto non fresca è necessario contattare immediatamente il veterinario.

Cosa fare se il cane ha mangiato il lime due?

Come detto in precedenza, la prima cosa da fare quando il nostro amico a quattro zampe mangia il lime è chiamare il veterinario, in quanto involontariamente Fido potrebbe anche ingerire elementi che possono causare tossicità nel suo organismo.

Tuttavia è consigliato anche e soprattutto stare calmi, dare al proprio amico peloso del cibo insipido e dell’acqua fresca e fredda.

Potrebbe essere utile offrire al proprio amico a quattro zampe del pollo magro, del riso bianco o del pane bianco, in quanto questi alimenti aiutano ad assorbire l’acido del lime presente all’interno dello stomaco del cane e a digerirlo più facilmente e velocemente.