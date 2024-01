Il cane più ricco del mondo è toscano e le sue finanze faranno invidia alla maggior parte delle persone!

Si chiama Gunther VI ed è uno splendido pastore tedesco dal patrimonio davvero inestimabile, uno scapolo d’oro!

Alcuni animali sono davvero amati dai loro padroni, tanto che per le loro cure questi possono arrivare a mettere sul loro conto in banca cifre lontane dalla partita della maggior parte delle persone al mondo. Di cani o gatti ricchi ve ne sono moltissimi e se state immaginando i famosi Corgi della regina, tuttavia, siete davvero fuori strada. I simpatici cagnolini di sua maestà senza dubbio sono stati da sempre amati, coccolati e perfettamente curati, ma sul loro conto non vi erano minimamente le cifre di cui vi stiamo per parlare ore. Il primato dell’animale più ricco al mondo è comunque vanto dell’Italia ed a potersi permettere una vita di lusso sfrenato è il pastore tedesco toscano di nome Gunter VI, non potreste mai immaginare a quanto ammontano i suoi beni!

Gunther VI, il pastore tedesco da ben 500 milioni di dollari! Batte anche il gatto di Taylor Swift!

Un primato che in pochi avrebbero immaginato spetta proprio a noi ed è quello di ospitare il cane più ricco del mondo. Per stabilire quale sia l’animale dal patrimonio maggiore esiste una specifica classifica chiamata The Ultimate Pet Rich List stilata da All About Cats e ripresa anche da giornali di prestigio come Forbes, nella classifica in questione il più ricco è un pastore tedesco che vive proprio in Toscana e stacca il secondo classificato di oltre 5 lunghezze.

Il fortunato animale si chiama Gunther VI ed è discendente di una stirpe davvero fortunata ed indicata nelle volontà testamentuali niente meno che dalla contessa tedesca Carlotta Vin Liebenstein, innamoratissima del suo cane e protagonista anche di una serie Netflix intitolata “I Milioni di Gunther“. L’incontro tra la contessa ed il cane è avvenuto per caso in Toscana e nasconde una storia incredibile, l’animale infatti portava già il nome del figlio deceduto della contessa, una specie di segno del destino che ne ha fatto poi il suo erede.

Il patrimonio del cucciolone è ovviamente gestito da un fondo chiamato Gunther Trust, fondo che si prende anche cura della stirpe del cucciolone e che vanta ben 500 milioni di dollari! Una cifra spropositata se si pensa che il secondo animale dal fondo a suo nome più importante è il gatto di Taylor Swift possessore di ben 97 milioni di dollari seguito dai cani di Oprah Winfrey con “solo” 30 milioni di dollari nelle loro disponibilità.

Una storia che ha lasciato perplesse molte persone che continuano a chiedersi quanto un animale possa aver bisogno di tutto ciò. Sicuramente è la presenza del loro padrone, le coccole ed il tempo speso insieme a rappresentare la valuta più importante per un cane o un gatto, ma è pur vero che sono poche le cose che con decine di milioni di euro in banca non si possono comprare e senza dubbio gli animali in questione possono sopportare bene le lunghe assenze dei loro padroni senza farsi mancare chi si prenda cura di loro e trattati sempre come dei veri principi della corona.

