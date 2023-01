Il cane più forte del mondo, il video virale sconvolge il web (Video)

Il cane più forte del mondo si chiama Vasco ed ha letteralmente lasciato gli internauti allibiti per quello che riesce a fare

Tutti quelli che posseggono un cane son d’accordo sul fatto che non potrebbero avere amico migliore, divertenti, intelligenti e sempre più star del web proprio grazie ai loro comportamenti, a volte buffi, che riescono inevitabilmente a strappare una risata. Questa è la storia anche del cane Vasco, un cucciolone davvero forzuto che ha stupito tutti nell’ultimo video pubblicato su Tik Tok Dal suo papà umano

Vasco è il cane più forte del mondo, il video dove alza un tronco enorme è diventato virale

In Spagna come in Italia i cani sono spesso tra i protagonisti pelosi in quasi tutte le case e per ogni padrone il suo cucciolo sembra il più speciale. Sembra essere questo anche il caso di Vasco che però, a giudicare dalla risonanza del suo ultimo video, pare essere davvero speciale e non solo agli occhi del suo umano.

Il video è stato pubblicato dall’utente Tik Tok @charlinds10 ed ha come protagonista l’intrepido cane di cui abbiamo fin ora parlato, quello che lo rende davvero speciale non è solo l’ubbidienza ai comandi del suo padrone ma anche la sua incredibile forza. Nel video si vede infatti l’uomo chiedersi come mai il suo cane sia diventato così famoso e poi, rivolgendosi proprio al cucciolone, chiede di portargli il tronco a lui vicino. Nessuno avrebbe pero immaginato di trovarsi davanti ad uno spettacolo simile!

Girata la telecamera gli utenti sono rimasti tutti senza parole nell’osservare il cucciolone Vasco che alzava di peso un tronco d’albero con la sola forza del suo collo, una scena davvero incredibile che ha inevitabilmente fatto il giro del mondo.

@charlinds10 Que alguien me lo explique…😅 #perros #humor #risasforyou ♬ sonido original – charlin ds10

Ancora una volta i cani sembrano riuscire a stupirci, intelligenza e caparbietà sono le doti più spiccate dimostrate da Vasco e che lo hanno fatto diventare una vera star. Chissà se per il futuro riuscirà a colpire ancora, per scoprirlo bisognerà cominciare a seguirlo su Tik Tok, magari le sorprese riservate dal cucciolone non sono ancora finite qui.