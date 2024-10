Il cane piangeva disperatamente, abbandonato in casa: intervengono i carabinieri e trovano diversi panetti di sostanza stupefacente.

Un caso di apparente negligenza nei confronti di un cane abbandonato si trasforma in un reato grave dopo l’intervento dei carabinieri a Cesano Boscone, vicino a Milano. I vicini avevano allertato le forze dell’ordine a causa delle urla disperate del cane, che era stato lasciato solo in casa per giorni senza cibo né acqua. Quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, hanno scoperto che il cane, un molossoide di nome Lupa, era in gravi condizioni di salute dopo un lungo periodo di abbandono.

Il cane era stato rinchiuso sul balcone, e la sua sofferenza era evidente. Grazie all’intervento tempestivo dei vicini, Lupa è stata salvata e portata in un rifugio a Sedriano, dove ha ricevuto le cure necessarie. Tuttavia, la scoperta più scioccante per i carabinieri è stata la presenza di una considerevole quantità di droga nell’appartamento; infatti, sono stati trovati otto panetti di hashish per un totale di 800 grammi, nascosti all’interno del frigorifero.

Il proprietario del cane, un giovane di 24 anni, è stato rintracciato e arrestato. Le accuse a suo carico comprendono maltrattamento di animali e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La situazione ha sollevato preoccupazioni non solo per la sorte del cane, ma anche per il contesto in cui viveva. La scoperta della droga ha trasformato un caso di abbandono in un reato che può comportare pene severissime, inclusa la detenzione.

Questo incidente mette in luce l’importanza della vigilanza da parte della comunità nei confronti di animali in difficoltà e la necessità di segnalare situazioni di abuso o negligenza. La storia di Lupa, sebbene tragica, ha avuto un esito positivo grazie all’intervento dei vicini e delle forze dell’ordine, dimostrando come la solidarietà e la prontezza di reazione possano salvare vite. Ora, Lupa ha l’opportunità di recuperare e vivere in un ambiente più sicuro, mentre il suo ex proprietario dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.