il cane oggi ha una famiglia

Il cucciolo era costretto a vivere in una toilette abbandonata, ad oggi il cane ha ritrovato la felicità in una famiglia amorevole.

In tutto il mondo animali di vario tipo si ritrovano in estrema difficoltà quando devono sopravvivere con le proprie forze. Non solo devono devono lottare ogni giorno per trovare cibo, acqua e un riparo, ma alle volte devono fare i conti con i loro simili. Fortunatamente, ci sono buoni samaritani che non voltano le spalle ad un quattro zampe in difficoltà ed è stato il caso di Num.

Cane costretto a vivere in una toilette abbandonata ritrova la felicità

Il suo nome è Num ed era una cagnolina randagia trovata ferita, a vagare all’interno di una toilette abbandonata situata in Thailandia. Num, non se la passava per niente bene e aveva bisogno al più presto del suo piccolo miracolo, miracolo che è arrivato proprio al momento giusto.

La cucciola era la più dolce del branco e viveva in una toilette ormai in disuso, ricoperta di macerie e sporca. Gli altri cani del braco, tuttavia, non le lasciavano mai niente da mangiare, e ormai era allo stremo delle forze, affamata, assetata e ferita. Tutto ciò di cui aveva bisogno era un piccolo aiuto e presto, la sua vita, ha iniziato a cambiare.

Un gruppo di volontari l’ha raccolta da quel luogo angusto e abbandonato e portata dal veterinario per farle ricevere tutte le cure di cui aveva bisogno. Finalmente era in un posto sicuro dove poter stare e dove potersi sentire al sicuro. Al rifugio l’hanno curata, e con il passare dei mesi è diventata una cagnolina del tutto differente. Durante quei mesi, inoltre, quei volontari hanno tentato di cercarle una casa per sempre e l’hanno trovata a 10.000 km di distanza, in Inghilterra. Dopo mesi e mesi di documenti e preoccupazioni, è riuscita a compiere il viaggio più bello della sua vita verso la sua nuova casa.

La sua nuova famiglia l’ha attesa pazientemente per mesi, aspettando si rimettesse in sesto e la burocrazia fosse in regola. Adesso vive felice nella sua nuova casa con giardino, dove poter scorrazzare felice, e vicino ad una foresta dove poter fare passeggiate immerse nella natura. La sua nuova famiglia l’ha rinominata Sunshine Bear, un nome nuovo per lasciarsi alle spalle tutte le brutte avventure passate e iniziare finalmente a farne di nuove, insieme alla sua nuova famiglia.