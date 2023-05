Il cane odia il tuo partner? Se noti questi 5 segnali, dovresti pensarci bene

Ti stai chiedendo se il tuo cane odia il tuo partner? Vediamo insieme quali sono i 5 segnali che dovresti osservare per capirlo.

Quando adottiamo un amico peloso, con il passare del tempo quest’ultimo diventa un vero e proprio membro della famiglia. Infatti molto spesso tendiamo a far conoscere i nostri amici o fidanzati prima a Fido e poi al resto dei parenti.

Tuttavia non sempre la nostra palla di pelo va d’accordo con tutti, a volte ci sembra che il nostro amico a quattro zampe disprezzi il nostro compagno o compagna. Come possiamo capire se è così?

Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i 5 segnali che ti aiutano a capire se il cane odia il tuo partner.

Il cane odia il tuo partner? Ecco a cosa fare attenzione

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe sa quanto quest’ultimo si affezioni ai membri della sua famiglia e diventi protettivo nei loro confronti.

Per questo motivo a volte può capitare che Fido, conoscendo il nostro partner, tenda ad avere comportamenti ostili nei suoi confronti, tanto da farci pensare che lo odi.

Ma come possiamo capire se è davvero così? Secondo Kamal Fernandez, specialista in comportamento e linguaggio del corpo del cane, esistono ben 5 segnali che possono farci comprendere se il nostro amico a quattro zampe odia il nostro partner. Vediamo alcuni di seguito.

Ignora il partner

Il primo segnale che può farci capire che Fido non ama molto la compagnia del nostro partner è ignorare quest’ultimo. Se il nostro fidanzato o fidanzata chiama la nostra palla di pelo per attirare la sua attenzione, quest’ultimo tende a non considerare il suo richiamo.

Si mette tra noi e il nostro partner

Possiamo capire se il cane odia il nostro partner anche osservando il suo comportamento nel momento in cui ci mettiamo sul divano. Se la nostra palla di pelo si mette tra di noi, significa che non ama molto la presenza del nostro compagno o compagna. Solitamente quando Fido presenta tale comportamento, significa che non vuole che il nostro partner si avvicini fisicamente a noi.

Urina dove è presente il nostro partner

Se il nostro amico a quattro zampe urina sulle scarpe del nostro compagno o compagna, sulla sua borsa o anche solo dove è presente il nostro partner, molto probabilmente non ama la sua presenza.

Presenta gesti ostili

Come ben sappiamo i nostri amici a quattro zampe parlano attraverso il linguaggio del corpo, comprendendo quest’ultimo possiamo capire anche se il cane odia il nostro partner.

In questo caso infatti il cane può abbaiare, evitare il contatto visivo con quest’ultimo o presentare qualsiasi altro gesto ostile nei suoi confronti.

Presenta un comportamento aggressivo e altri gesti

Infine oltre ad abbaiare, il nostro amico a quattro zampe, per comunicare la sua disapprovazione alla presenza del nostro partner in casa, potrebbe presentare anche i seguenti comportamenti:

Bisogna fare molta attenzione ai comportamenti sopra elencati in quanto potrebbero essere un campanello d’allarme ed indicare che il nostro amico peloso potrebbe diventare anche violento nei confronti del nostro partner.