Il cane non viene adottato e la sua reazione è virale sui social

La reazione del cane che non viene adottato fa il giro dei social network ed è virale, il cucciolo deve attendere per trovare una casa nuova – VIDEO.

Adottare un animale è sempre un gesto meraviglioso che può cambiare drasticamente la vita, sia per il nuovo cucciolo che avrà un tetto sicuro sulla testa, sia per la famiglia che riceverà tutto l’amore che l’animale può donare. Purtroppo sono tantissimi i cani e i gatti in difficoltà e infatti il video di un cane che non viene adottato e nemmeno badato è diventato virale.

Non viene adottato e badato all’evento: la reazione del cane Smoky è virale – VIDEO

Ad un evento di adozione organizzato nella contea di Gaston nella Carolina del Nord, Stati Uniti, il video del cane Smoky seduto in una gabbia mentre guarda gli altri cani ricevere attenzioni è stato visto più di quattro milioni di volte. La cucciola si guardava introno e sperava di ricevere almeno qualche coccola. “Era così triste. Si guardava intorno“, ha raccontato Elizabeth Henderson, coordinatrice delle adozioni del rifugio per animali della contea di Gaston.

L’evento si è tenuto durante il fine settimana scorso presso il rifugio per la cura e l’applicazione degli animali della contea di Gaston e quel giorno per Smoky è stato triste in quanto non è stato adottato. La cagnolina è positiva alla filariosi cardiopolmonare e questo potrebbe aver condizionato molto le persone in quanto è una malattia parassitaria. Una diagnosi non dovrebbe rendere timidi dall’adottare una creatura, perché non lo rendono meno adottabile.

@gcace_rescue When you spend all day at an adoption event but nobody picks you🥺💔 Gaston County Animal Care & Enforcement located in Gastonia North Carolina #adoptsmoky #gcace #gastonianc #adoptashelterpet #dogsoftiktok #doglover #hwpositive #dontbullymybreed #savingpetslives #bissellpetfoundation #subarulovespets ♬ Possibility – Lykke Li

Dalla sua pubblicazione sul profilo TikTok @gcace_rescue, il video ha riscontrato molto successo ed è diventato virale. Questo ha fatto si che il rifugio ricevesse diverse richieste di adozione per Smoky da ogni parte del mondo, sia dentro che fuori gli Stati Uniti. Il potere dei social ancora una volta si è dimostrato valido nel salvare una piccola anima senza casa e adesso il rifugio sta lavorando sulle richieste per cercare di trovarle la sistemazione più adatta.