Il cane non sopporta la spazzola? Le alternative per eliminare il pelo morto

Devi eliminare il pelo morto dal mantello di Fido, ma il tuo cane non sopporta la spazzola? Ecco alcune alternative per pulire il pelo del tuo amico a quattro zampe.

Chi convive con un amico a quattro zampe, sa sicuramente che nel corso della vita insieme deve fare i conti con i peli di Fido. Infatti molti cani, nello specifico quelli a pelo lungo e corto, tendono a perdere il pelo, in quanto presentano la muta.

I peli morti che i nostri amici a quattro zampe iniziano a perdere, durante questo periodo, possono attaccarsi ai mobili, agli oggetti presenti in casa e anche ai vestiti. Per questo motivo è necessario spazzolare la nostra palla di pelo per evitare che disperda i suoi peli morti presenti sul mantello per tutta casa.

Tuttavia non tutti i nostri amici a quattro zampe amano le spazzole o essere spazzolati, quindi come possiamo eliminare il pelo morto da Fido senza utilizzare questo strumento? Vediamo insieme nel seguente articolo le alternative alla spazzola.

Il cane non sopporta la spazzola? 2 alternative per eliminare il pelo morto

Almeno due volte l’anno il nostro amico a quattro zampe, soprattutto se ha un pelo lungo o corto, può presentare la muta. Quest’ultima serve a regolare la temperatura corporea del nostro amico peloso attraverso il cambio del pelo, per questo motivo Fido si ritrova con il mantello pieno di peli morti e inizia a spargere il suo pelo per tutta casa.

Tuttavia, pur essendo necessaria per il bene del nostro amico a quattro zampe, la muta può causare diversi fastidi alla nostra palla di pelo come: prurito, irritazioni, presenza di nodi e forfora. Per questo motivo è importante rimuovere il pelo morto dal mantello di Fido, in modo tale da evitare tali fastidi, ma anche per permettere alla pelle della nostra palla di pelo di respirare e ossigenarsi.

Per fare ciò è importante avere in casa una spazzola. Tuttavia non tutti i nostri amici a quattro zampe amano questo oggetto e amano essere spazzolati. Allora come possiamo rimuovere il pelo morto del cane senza utilizzare la spazzola? Qui di seguito vi daremo alcune alternative per spazzolare il vostro amico peloso sena utilizzare tale strumento.

Guanti rimuovi peli

In alternativa alla spazzola ci sono i guanti rimuovi peli o guanti spazzola. Molto spesso questi ultimi vengono utilizzati quando non è possibile utilizzare una spazzola a setole dure o morbide, in quanto Fido non ama le spazzole.

Infatti il guanto rimuovi peli non è altro che un guanto con delle piccole punte in silicone, che servono a pettinare e massaggiare il nostro amico peloso e a rimuovere il pelo morto da Fido. Tali guanti possono essere acquistati sia nei negozi per animali sia on-line. Per utilizzarli basta semplicemente indossarli e accarezzare il nostro amico a quattro zampe.

Guanti in lattice

Nel caso in cui il nostro amico a quattro zampe presenti un pelo corto è possibile rimuovere il pelo morto dal suo mantello con guanti in lattice. Per farlo è necessario tenere il cane in una zona dove poter far cadere il pelo morto di Fido senza problemi.

Dopodiché basta indossare guanti in lattice e accarezzare delicatamente la schiena del cane in modo da far cadere il pelo accumulato sul suo mantello. Se il pelo morto non cade con facilità, è possibile posizionare le dita delle mani ad uncino e passarle sulla la schiena, il collo e le gambe di Fido.

In questo modo, utilizzando le nostre mani come spazzole, possiamo far cadere il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe più facilmente. Inoltre è necessario non fare il movimento con le dita ad uncino troppe volte sulla stessa zona, altrimenti potremmo ferire il nostro amico peloso.