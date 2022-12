Il cane non riesce a separarsi dalla padrona neanche in palestra

Il cane non riesce a separarsi dalla sua padrona neanche mentre fa palestra e allora decide di allenarsi anche lui.

Il cane è il migliore amico dell’uomo! Se dopo tanto tempo ancora si sente dire questa frase vorrà dire che forse è proprio vero. Alcuni quattro zampe amano così tanto i loro padroni che non riescono a staccarsi da loro nemmeno per un istante e li accompagnano ovunque vadano. Sui social sono moltissimi i video in cui vengono ripresi momenti speciali tra i cani e i loro padroni, ma vi è mai capitato di vederne uno che decide persino di allenarsi insieme al suo umano? Su Tik Tok sta impazzando il video di un cane che accompagna la sua padrona in palestra e decide di correre al suo fianco.

Il divertente video del cane che corre sul tapis roulant fianco a fianco con la sua padrona

Ormai tenersi in forma e decidere di allenarsi è quasi fondamentale. Moltissime persone passano gran parte della giornata sedute davanti ad un pc e questa sedentarietà non fa di certo bene al fisico. Avere una buona routine che prevede passeggiate e sessioni di allenamento in palestra sarebbe davvero opportuno per tutti, non tanto per l’aspetto estetico ma quanto per la salute. I proprietari di cani sono in parte molto fortunati perché grazie a loro sono “costretti” a fare almeno le classiche passeggiate utili all’animale per poter espletare i proprio bisogni.

Moltissime persone però amano fare qualcosa di più che la semplice passeggiata del quartiere e si iscrivono quindi in palestra. Ma perché non unire il piacere di stare insieme al proprio cane e quello di potersi allenare? Una calciatrice di nome Mackenzie George ha potuto realizzare questo piccolo desiderio e ha deciso di riprendere il momento in un filmato condiviso poi nel suo profilo Tik Tok.

La ragazza e il suo cane, un bellissimo cucciolone di nome Rocky, sono davvero inseparabili e non è la prima volta che Mackenzie decide di farsi accompagnare da lui in una sessione di allenamento.

A differenza di tutte le altre volte in cui la calciatrice ha portato con sé Rocky, questa volta oltre a farle semplicemente compagnia il cucciolo ha deciso di volersi allenare con lei.

Mackenzie si trovava in palestra e stava per salire sul tapis roulant per una sessione di corsa. Stranamente in quel momento gli strumenti accanto a lei erano tutti liberi e così il cane ha deciso di volersi unire alla sua padrona per una corsa in palestra.

Nel video si vede Rocky salire sul rullo vicino a lei e iniziare a camminare tranquillamente, quasi come se fosse in passeggiata!

Gli utenti di Tik tok hanno davvero apprezzato il filmato del duo su tapis roulant, tanto da lasciare quasi 69 mila cuori e diverse centinaia di commenti. (G. M.)