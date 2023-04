Al suo cane viene impedito di salire con lui sulla funicolare e gli abitanti del posto danno vita a una protesta: noi “non saliamo!”

Cosa succede quando è la Capitale italiana della Cultura a deludere i suoi abitanti? Ha provato a raccontarlo nei dettagli una residente di Bergamo, in questi ultimi giorni, spiegando attraverso un post condiviso su Facebook quali siano state le dinamiche dell’increscioso accaduto. Il tutto avrebbe avuto inizio quando, domenica scorsa 16 aprile, è stato impedito ad un Labrador di nome Aaron – impegnato nell’assistenza del suo padroncino – di svolgere quello che era il suo principale compito. Ossia di accompagnare il bambino, che si trovava al suo fianco, all’interno della funicolare della Città Alta.

Il cane non può salire in funicolare e parte la protesta: “Non saliamo!” – FOTO

“Di quale cultura” stiamo parlando? Ci si è chiesti sui social network, dopo che il rifiuto è era ormai stato confermato. “Quella di splendidi monumenti e opere d’arte? O quella fatta di una nuova dimensione dell’abitare?” Il quesito sembra risultare pungente, oltre che estremamente calzante, rispetto a quanto verificatosi la settimana scorsa a nord della penisola.

Se non sapete quale sia il suo compito e a cosa possa essere utile il cane guida nella vita del suo proprietario potete consultare l’articolo appena consigliato dalla redazione.

Alla domanda hanno desiderato rispondere gli stessi abitanti della città, unendosi in un appello di solidarietà in favore del bambino a cui è stato negato l’accesso alla funicolare assieme al suo amico a quattro zampe Aaron. All’arrivo sul posto sarebbe stato mostrato, come da regolamento, il biglietto per accedere al servizio e la documentazione adatta a dimostrare il motivo per cui Aaron fosse tenuto a stare lì.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

I residenti del posto hanno difatti testimoniato di come il personale addetto ai controlli dei passeggeri abbia impedito l’accesso poiché Aaron era sprovvisto di apposita museruola. Sebbene sul posto si trovasse anche un cartello che avvertiva i passeggeri di tale regolamento, coloro che si sono trovati ad assistere alla scena, vedendo lo scetticismo da parte dei controllori alla “particolare abilitazione certificata” di Aaron, sono stati mossi da un atto di pura solidarietà nei confronti della coppia di passeggeri esulta dalla possibilità di accedere alla funicolare.

Il 16 ottobre di ogni anno si tiene la Giornata Nazionale del Cane Guida: qui trovate tutte le informazioni che potrebbero esservi utili.

Il restante dei passeggeri hanno preferito non utilizzare anch’essi il servizio messo a disposizione dalla città intonando il seguente coro: “chiamate i vigili, non siamo soltanto Capitale della Cultura 2023 solo per i monumenti“. E ancora: “se non salgono in funicolare loro, non saliamo neppure noi“. Non resta che sperare, dunque, che quanto verificatosi possa dare vita a un cambiamento più ampio, tangibile e più solidale su questo tipo di accorgimenti.