Il cane non ha più voglia di camminare e giocare? Potrebbe essere un sintomo

Se il tuo cane è più pigro del solito potrebbe essere qualcosa di serio, questi segnali non vanno sottovalutati

Il cambiamento nella solita attività del vostro cane dovrebbe mettervi in allarme, in alcuni casi potrebbe esserci un problema serio

La salute dei nostri amici pelosi è una delle nostre priorità ma, alcune volte, non sempre è così facile accorgersi quando c’è qualcosa che non va. Cogliere i segnali di malessere è frutto di esperienza ed osservazione e, in alcuni casi, anche comportamenti non troppo sospetti possono in realtà nascondere qualcosa di più serio. Spesso sono gli ormoni ad influenzare diversi comportamenti nei nostri cani ed un cattivo funzionamento delle ghiandole atte alla produzione di questi ormoni possono generare in loro diversi cambiamenti dal punto di vista comportamentale, fare attenzione a questi mutamenti può dunque essere fondamentale per una diagnosi precoce e per risolvere al meglio il problema.

Ipertiroidismo nel cane, se il tuo cucciolo è improvvisamente apatico potrebbe essere questa la causa da non sottovalutare!

I cani molto spesso tendono a nascondere il proprio malessere e per cogliere i segnali che qualcosa non va ci sarebbe dunque bisogno di un’osservazione più attenta. Anche il solo fatto di cambiare abitudini alimentari, di gioco o il posto in cui riposare può sottolineare uno stato di malessere sul quale dover intervenire per garantire al nostro cane una vita sana.

Una delle condizioni più comuni e al tempo stesso più difficili da diagnosticare è l’ipertiroidismo, una condizione in cui la ghiandola tiroidea inizia a produrre ormoni in maniera irregolare influenzando la salute del nostro cane. Questa condizione può manifestarsi con una serie di segnali ed uno dei primi è proprio la riduzione della voglia del cane di muoversi e giocare. Anche la variazione del peso corporeo senza motivi specifici è un segnale di allarme da non sottovalutare, lipertiroidismo, infatti, rallenta il metabolismo rendendo più difficile mantenere il peso forma per il tuo animale.

Questa condizione può però manifestarsi anche in altri modi, una sensibilità maggiore al freddo è uno dei sintomi comuni, così come la variazione della qualità del suo pelo. Se il cane inizia a cercare insistentemente posti caldi così come non faceva prima ed il suo pelo fa fatica a ricrescere potremmo quindi trovarci difronte un problema di ipertiroidismo da curare. Quando uno o più di questi sintomi iniziano a manifestarsi dovremmo subito chiedere l’intervento di un veterinario, con la diagnosi precoce, infatti, sarà possibile gestire in maniera efficace questa malattia grazie ad una terapia a base di ormoni.

In linea di massima questa condizione non sparisce facilmente, motivo per cui dovremmo somministrare farmaci al nostro cane probabilmente per sempre, questo però non minerà la qualità della sua vita, anzi, la maggior parte dei cani affetti e curati per l’ipertiroidismo può continuare a vivere una vita piena e attiva così come è sempre stato.

Prevenire questa malattia non è facile ma ciò che può fare la differenza è sicuramente la diagnosi tempestiva, in questo senso conoscere i sintomi più comuni di questa malattia è fondamentale per intervenire in tempo. Bisogna ricordare che il nostro amico cane spesso è abitudinario e qualsiasi cambiamento improvviso nelle sue abitudini è da attribuire a una causa particolare, anche senza segni di malessere specifico, dunque, in caso di cambiamenti importanti nelle abitudini del nostro cane è sempre meglio chiedere l’aiuto di un esperto che sa scoprire le cause e salvaguardare la salute del nostro amico peloso.