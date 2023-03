Il cane non è tornato a casa: per ritrovarlo, la famiglia fa una follia

A Città del Messico un cane si è smarrito: la sua famiglia, disperata, per ritrovarlo e farlo tornare a casa ha escogitato un piano abbastanza insolito.

Cani, gatti e animali domestici sono a tutti gli effetti membri della famiglia in cui vivono. Il loro benessere sarà sicuramente al centro dell’attenzione dei loro umani che non potranno fare a meno di preoccuparsi e interessarsi agli animali domestici come se fossero dei figli. Se ad esempio uno di loro dovesse smarrirsi o perdersi, la sua famiglia farà di tutto e tenterà ogni mezzo possibile per ritrovarlo e ricondurlo al sicuro a casa. Questo è esattamente quanto accaduto a due coniugi messicani che per cercare di ritrovare il loro cucciolo smarrito, di nome Bruno, hanno escogitato un piano alquanto insolito, ma che dimostra alla perfezione il grande affetto da loro nutrito nei confronti del quattro zampe.

L’idea escogitata dalla famiglia per cercare il cane Bruno allontanatosi da casa (VIDEO)

A Città del Messico, la capitale del Messico situata nel centro-sud del Paese e una delle città più popolose del mondo, una famiglia ha smarrito il proprio cagnolino. Bruno (questo il nome del cucciolo) è stato cercato a lungo senza risultato da tutti i componenti della casa, genitori e figli, che hanno percorso a piedi le strade vicine all’abitazione. Alla fine, il padre e la madre hanno deciso di continuare le ricerche provando con un altro metodo.

Sul profilo TikTok di Lecat Der, alla pagina personale @lecatder è stato condiviso un video che mostra proprio le ricerche tentate da questa famiglia per ritrovare Bruno. Il filmato in poche ore è diventato virale, ottenendo solo su TikTok un milione e mezzo di visualizzazioni. Non è possibile stabilire se l’utente che ha girato il video e lo ha condiviso sui social faccia parte della famiglia di Bruno, oppure se sia solo uno degli abitanti del quartiere che dalla finestra della sua casa ha filmato la scena che si svolgeva in strada.

Il video mostra un uomo alla guida di un furgoncino bianco che procede a velocità ridotta e si ferma di tanto in tanto per chiamare con un megafono il cane: «Bruno, è l’ora della pappa. Viene a pranzo Bruno». L’uomo interrompe le frasi rivolte al cane per lanciare un appello a tutto il quartiere comunicando che il suo cagnolino, un meticcio nero con le zampe bianche, si è smarrito da un paio di giorni e chiunque abbia qualche informazione potrà rivolgersi alla sua famiglia: «Aiutateci, è una situazione di emergenza…chiediamo il vostro sostegno, il nostro cucciolo si è perso. Si chiama Bruno e fa parte della nostra famiglia. Aiutateci». Al momento, sfortunatamente, Bruno non è ancora stato trovato. Si può sperare però che presto , guidato dalla voce dei suoi umani, riesca a ritornare a casa. (di Elisabetta Guglielmi)