Il cane non annusa più niente? La causa potrebbe essere questa

I nostri amici a quattro zampe odorano le cose per esplorare il mondo che li circonda. Ma perché il cane non annusa più niente? Scopriamolo insieme.

Per comprendere il comportamento dei nostri amici a quattro zampe è necessario osservare attentamente i nostri amici pelosi. Come ben sappiamo i cani non si comportano come gli esseri umani, in quanto i loro sensi non funzionano come i nostri.

È risaputo, infatti, che i nostri amici a quattro zampe presentano l’olfatto ben sviluppato e che grazie a questo le nostre palle di pelo conoscono ed esplorano il mondo che li circonda. Per questo motivo tendiamo ad osservare spesso la nostra palla di pelo che annusa tutto. Ma cosa significa quando il cane non annusa più niente? Dovremmo preoccuparci? Scopriamo insieme, nel seguente articolo, il motivo di tale comportamento.

Perché il cane non annusa più?

L’olfatto è uno dei sensi più sviluppati dei nostri amici a quattro zampe. Ciò perché differentemente dagli esseri umani, i cani presentano 300 milioni di recettori olfattivi, i quali riescono a percepire circa mezzo milione di odori.

Per questo motivo possiamo facilmente notare i nostri amici a quattro zampe annusare tutto ciò che li circonda, in quanto se per noi esseri umani il primo senso è la vista e quindi vediamo ciò che ci circonda con gli occhi, l’olfatto è il primo senso dei nostri amici pelosi, i quali attraverso il loro naso possono percepire tutto ciò che intorno a loro.

Inoltre i cani possono annusare anche altri cani o i bisogni di questi ultimi per scoprire tutto ciò che c’è da sapere su quel determinato amico peloso. Tuttavia può capitare di ritrovarsi nella situazione in cui il proprio amico peloso non annusi più. Perché Fido si comporta così? E’ motivo di preoccupazione?

I motivi per cui la nostra palla di pelo può non annusare più possono essere vari. Il cane potrebbe soffrire di ansia e paura o essere preoccupato e quindi preferire di guardarsi intorno piuttosto che concentrarsi ad annusare. In questo caso il cane presenta tale comportamento solo in alcune situazioni e non sempre.

Fido potrebbe non annusare anche quando è annoiato e quindi non essere alla ricerca di stimoli. Tuttavia il nostro amico a quattro zampe potrebbe avere tale comportamento anche quando presenta qualche disturbo di salute, come:

Infine, anche se il cane è molto anziano, potrebbe avere meno capacità olfattiva e quindi annusare di meno.

Il cane non annusa più: ecco cosa fare

Per trovare una soluzione al comportamento del nostro amico a quattro zampe, è necessario comprendere la causa che porta il cane a non annusare più niente.

Se si tratta di un comportamento passeggero, non vi è motivo di preoccupazione. Se invece i il comportamento del nostro amico peloso è associato ad altri sintomi come apatia, inappetenza e disorientamento, è necessario contattare il veterinario.

Quest’ultimo, con le varie analisi, saprà trovare la causa del comportamento del cane e trattarla nel modo giusto. Se, invece, il nostro amico a quattro zampe non annusa perché annoiato potrebbe essere utile arricchire il suo ambiente con giochi di attivazione mentale, i quali possano stimolare la sua mente.

Infine, se sono l’ansia e la paura che causano tale comportamento nel nostro amico peloso, potrebbe essere utile contattare un esperto (istruttore cinofilo), il quale vi aiuterà a trovare una soluzione.