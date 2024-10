Il cane muore, loro aggrediscono i veterinari: arrestati

Questa mattina, i carabinieri del Nucleo e Radiomobile di Napoli hanno arrestato quattro persone per aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’ospedale veterinario universitario Federico II. L’episodio è avvenuto dopo la morte di un cane randagio che era in cura presso la struttura.

Secondo le informazioni raccolte, la reazione dei quattro individui è stata violenta e ha portato all’aggressione di un medico veterinario e di un borsista di ricerca. Entrambi sono stati colpiti e hanno ricevuto una prognosi di sette giorni. Gli arrestati sono Vincenzo Del Cuoco, Giuseppe Dell’Aquila, Loredana Rinaldi ed Emanuela Caturano; tutti già noti alle forze dell’ordine. Attualmente, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di un giudizio.

L’episodio mette in luce un problema grave, ovvero la violenza nei confronti del personale sanitario, che sempre più frequentemente deve affrontare situazioni di aggressione da parte dei familiari dei pazienti o altre persone coinvolte. Gli operatori della sanità, in questo caso veterinaria, svolgono un lavoro fondamentale e dovrebbero poterlo fare in un ambiente protetto e rispettoso. L’aggressione avvenuta in un ambiente universitario ha sollevato preoccupazioni non solo per la sicurezza dei veterinari, ma anche per la sicurezza di tutti coloro che lavorano in strutture sanitarie.

Le forze dell’ordine si mostrano impegnate a prevenire e reprimere queste forme di violenza, e i quattro arresti rappresentano un passo importante in questa direzione. Il caso è destinato a proseguire con ulteriori sviluppi legali, mentre la comunità veterinaria esprime la propria solidarietà ai colleghi aggrediti e chiede maggiore attenzione e misure di protezione per il personale sanitario. La speranza è che simili episodi non si ripetano in futuro, e che venga garantita la dignità e la sicurezza a chi lavora per il benessere degli animali e della salute pubblica.