Il cane Mao Mao si aggira nella notte con la torcia: svelato il motivo VIDEO

Svelato il motivo che spinge il cane di nome Mao Mao a sfidare la notte con una torcia: il peloso si aggira per il vicinato con un solo obiettivo.

Mao Mao è stato avvistato nella notte mentre si aggirava nei dintorni della sua abitazione con fare vagamente sospetto. Il cane portava gelosamente con sé con una torcia tra i denti mentre sembrava mostrarsi sicuro del percorso che doveva intraprendere. L’abitudine notturna del cane ha presto generato una forte curiosità negli abitanti dalla zona. Al punto tale da voler seguire l’impavido esemplare di Labrador Retriever nel corso della sua, ancora sconosciuta, impresa.

Il cane Mao Mao si aggira nella notte con una torcia: la donna ne rivela il motivo – VIDEO

Il filmato che documenta il notturno vagare di Mao Mao, apparso ultimamente su Youtube e condiviso per la prima volta dalla nota pagina dedicata agli animali da compagnia di “Gatitos y Perritos Chidos”, avrebbe avuto un considerevole successo vantando – a distanza di soli tre mesi dalla sua pubblicazione – migliaia di visualizzazioni.

Lo scopo del Golden di nome Mao Mao, seguito passo passo da una telecamera per documentare sue avventure notturne, mentre si destreggia abilmente nel buio con tanto di piccola torcia e pettorina con luminarie, è stata infine spiegata dalla sua padroncina.

Il fedele esemplare di Retriever farebbe tutte le sere il giro dell’isolato per raggiungere la sua mamma umana che torna dal lavoro. Essendo la strada che conduce alla loro abitazione poco illuminata, Mao mAO si sarebbe rivelato disponibile nel guidare la sua padroncina, che vede poco bene, tenendola al contempo lontana dai pericoli.

“Sì, ora mi sento molto più sicuro” sarebbe il pensiero del Labrador mentre scorrazza sicuro per le vie del suo quartiere con la sua lanterna personale, alla ricerca della sua mamma umana. Il suo istinto di protezione avrebbe dunque avuto la meglio sulle ombre della notte quanto sul raggiungimento del suo finale obiettivo.

L’accaduto si ripete ogni sera in Cina. La giovane donna ha raccontato che avviserebbe il suo cane tramite i genitori di lei inoltrando loro un messaggio su WhatsApp. Quando starebbe per scendere dall’autobus, che la conduce verso casa, Mao Mao inizierebbe a mettersi in cammino per accoglierla nella maniera per lei più “sicura” e sostituendo il ruolo che una volta ricoprivano i gli adulti esponenti della sua famiglia.