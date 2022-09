il cane lo fa in modo dolcissimo VIDEO

L’adorabile Maisy attende il suo amico anziano tutti i giorni nello stesso posto: il suo è un modo dolcissimo di tener fede al loro legame.

Il tenero esemplare di Golden Retriever avrebbe da poco compiuto i suoi undici anni e adora trascorrere le sue mattinate in paziente attesa del suo fedele amico. Richard è invece un uomo anziano, che ama passeggiare nei dintorni della sua abitazione, ma soltanto insieme alla sua nuova e, senza dubbio, preziosa compagnia.

La reazione di Maisy all’arrivo di Richard dalla parte opposta del viale è sempre la stessa. Quando il signore di novant’anni varca la soglia della sua abitazione, oltre il quale diventa visibile agli occhi della pelosetta, Maisy inizia già a scodinzolare dalla felicità.

Potrebbe interessarti anche >>> Cuce un cappotto per il suo piccolo cane Tarzan: il freddo sparisce – VIDEO

Richard – come mostra il celebre video in rete – percorre lentamente il marciapiede in direzione della gioiosa Maisy. La quattro zampe, che lo aspetta fino al momento esatto del suo arrivo, si avvicina altrettanto con cautela a Richard, quasi comprendendo la sua fragilità.

L’anziano si aiuta a sua volta – facilitando la sua camminata – tramite l’utilizzo di un deambulatore. Eppure, durante le sue passeggiate, le difficoltà motorie sembrerebbero venire meno per entrambi, forse perché accompagnati dalla giusta energia. Richard e Maisy si sosterrebbero e incoraggerebbero a vicenda. Lui placando la solitudine della prima, e la pelosetta – di risposta – comprendendo le necessità del suo amico umano.

Every morning 11 year old dog Maisy is waiting for her 90 year old friend Richard during his daily walk.. 😊

🎥 TT: mspeelhmb pic.twitter.com/70KPSUIgnZ

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 27, 2022