Il cane ha sofferto tanto ma aiuta il suo salvatore a ritrovare il sorriso

Nonostante il cane abbia sofferto tanto, aiuta il suo salvatore a ritrovare il sorriso e a combattere la depressione – FOTO.

La storia di Tigrao, un pitbull maculato salvato 10 anni fa, è diventata virale in tutto il web. Dopo essere stato brutalmente aggredito dal suo ex proprietario ed essere stato salvato da Jorge Fagundes, il cucciolo ha ritrovato una nuova vita. L’amicizia tra i due ha finito per salvare non solo Tigrao, ma anche Jorge stesso, il quale ha trovato nella compagnia dell’animale la forza per superare la depressione.

Aiuta il suo salvatore a ritrovare la felicità: il cane ha una nuova vita – FOTO

Dopo che Tigrao ha causato un incidente nell’azienda in cui faceva il guardiano, a Porto Alegre (Brasile), il proprietario di allora, preso dalla rabbia, lo ha colpito con delle sbarre di ferro alla testa, portandolo quasi alla morte. Ferito gravemente, l’animale è stato poi abbandonato e lasciato a morire. In questo contesto, Jorge ha conosciuto Tigrao e lo ha accolto in casa con lui. Il recupero dalle ferite è durato 8 mesi e i costi delle cure erano anche abbastanza salate, tanto che a volte ritardava nel pagare le bollette di casa.

Nonostante i veterinari ritenevano che Tigrao non sarebbe sopravvissuto, Jorge non si è mai arreso e ha combattuto per lui. Durante i primi mesi, il cane aveva occhi, orecchie, naso e bocca sanguinanti. La testa, raddoppiata a causa del gonfiore, era deformata. Inoltre, il cane non si fidava più delle persone e non mangiava né beveva ciò che gli veniva offerto. È stato un lungo percorso, ma alla fine è migliorato fino a guarire. Nel processo di guarigione, non solo il cane è guarito ma anche Jorge ha beneficiato di questa amicizia.

Infatti, qualche tempo dopo aver trovato Tigrao, un incendio ha ucciso tre dei suoi nipoti, una delle sue nuore e ha causato gravi ustioni a uno dei suoi figli. Il dolore e la tristezza sono stati molto pesanti per Jorge, che ha sofferto di una profonda depressione. Con il sostegno emotivo della sua famiglia e del suo fedele amico, è riuscito a rimettersi in piedi e a trovare un nuovo scopo nella vita.

“Quando ero triste, sembrava che Tigrao lo sapesse. Mi guardava, voleva giocare, voleva tirare la corda, voleva fare una passeggiata. Sembrava persino che volesse compiacermi, rendermi di nuovo felice. E questo mi ha fatto bene“, ha raccontato Jorge. Questa coppia è stata l’uno la forza dell’altro e insieme hanno superato i rispettivi momenti di difficoltà. Un vero esempio di amore e rispetto.