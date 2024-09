“Il cane ha miagolato” Fedez, scontro con il famosissimo, volano scintille e parole pesanti: cosa sta succedendo

Fedez e Tony Effe stanno vivendo una crescente faida che ha catturato l’attenzione del pubblico nel panorama rap italiano. La rivalità è iniziata durante l’estate, quando i due artisti, inizialmente in buoni rapporti e allenandosi insieme in palestra, sembravano pronti a collaborare. Tuttavia, la proposta di Fedez di un featuring per il suo brano estivo è stata rifiutata da Tony Effe, creando tensioni tra i due.

Le cose si sono aggravate ulteriormente quando Tony ha cenato con Chiara Ferragni, moglie di Fedez. Sebbene Tony avesse chiarito che tra lui e Chiara c’era solo amicizia, il gossip ha alimentato la rivalità, alimentando ulteriormente le illazioni.

Il battibecco è esploso quando Tony Effe ha pubblicato su Instagram una frase criptica: “Non svegliare mai il can che dorme.” Fedez ha prontamente risposto con un commento simile: “Non svegliate il cane che dorme che è un casino poi”. Questo scambio ha segnato l’inizio di un duello dai toni accessi.

Non soddisfatto, Tony ha quindi rilasciato un freestyle intitolato “64 Bars”, dove le sue rime pungenti sembrano rivolgersi direttamente a Fedez, anche se senza nominarlo esplicitamente. In una delle sue strofe, Tony fa riferimento a Chiara e alla richiesta di Fedez di collaborare: “La tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo.” Inoltre, ha pubblicato una foto di Fedez con la didascalia: “ti aspetto Pinocchio”.

Fedez ha risposto in modo ironico, dicendo su Instagram: “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza.” L’interazione tra i due rapper ha catalizzato l’attenzione dei fan, che ora si chiedono quale sarà la prossima mossa e se si assisterà a un diss in musica, potenzialmente uno dei più interessanti degli ultimi anni.

In aggiunta, Tony Effe si trova sotto i riflettori anche per altre voci riguardanti la sua presunta relazione con Giulia De Lellis, rendendo la sua posizione ancora più scomoda in questo clima già teso. La rivalità continua a generare curiosità e aspettative, promettendo ulteriori sviluppi nel mondo del rap.