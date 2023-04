Il cane ha la testa calda? Ecco i 6 motivi di questo sintomo

Il tuo cane ha la testa calda? Ti stai preoccupando? Vediamo insieme quali sono i principali motivi di tale sintomo nel nostro amico peloso.

Chi convive con una palla di pelo è sempre attento ad ogni cambiamento fisico e comportamentale che può presentare quest’ultimo. Ciò perché è attraverso questi cambiamenti che possiamo comprendere quando Fido non sta bene.

Anche accarezzando semplicemente il nostro amico a quattro zampe possiamo fare attenzione a sintomi che forse non prenderemo mai in considerazione, come per esempio il calore della testa di Fido. Come mai il cane ha la testa calda? Cosa c’è che non va nella nostra palla di pelo? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Il cane ha la testa calda: ecco i vari motivi

I cani sono membri della nostra famiglia e sono sotto la nostra responsabilità e cura. Per questo motivo è molto importante fare attenzione alla loro salute.

Spesso possiamo notare, mentre accarezziamo il nostro amico a quattro zampe, che la sua testa scotta. Quando ciò accade, tendiamo a preoccuparci, ma dovremmo? Perché il cane ha la testa calda?

I motivi per cui il nostro amico peloso ha la testa calda sono molti e a volte potremmo anche non preoccuparci. Ma vediamo quali sono le ragioni di questo “sintomo” nel cane.

Il cane ha la febbre

Il primo motivo per cui il nostro amico a quattro zampe ha la testa calda, è la febbre. Infatti, proprio come accade a noi esseri umani, anche quando la temperatura del corpo del cane è alta la sua testa scotta.

Tuttavia non basta toccare la testa di Fido per accertarsi che abbia la febbre, è opportuno misurare la temperatura del cane con il termometro. Se quest’ultima supera i 39°C significa che la nostra palla di pelo ha la febbre.

Il cane è eccitato

Un altro motivo per cui il cane ha la testa calda è perché è eccitato. Infatti, quando il nostro amico a quattro zampe è emozionato per la passeggiata, per l’incontro con un altro amico peloso o per aver ricevuto un regalo nuovo, ansima, corre o si muove abbastanza.

Tutto ciò comporta un aumento del battito cardiaco e di conseguenza un aumento della sua temperatura corporea, rendendo così caldo il corpo e il capo della nostra palla di pelo.

Il cane è stressato

Anche lo stress nel cane può essere la ragione per cui quest’ultimo presenta una testa calda.

Infatti proprio come l’eccitazione, anche lo stress porta un aumento di temperatura in Fido, aggiunto ai seguenti sintomi:

Condizioni atmosferiche o ambientali

Può capitare, soprattutto durante le belle giornate, che la nostra palla di pelo trascorra del tempo al sole. Motivo per cui al rientro in casa il nostro cane ha la testa calda.

Tuttavia, bisogna fare attenzione al tempo che Fido trascorre al sole, per evitare che la nostra palla di pelo possa prendere un colpo di calore.

Mentre nei mesi invernali, il nostro amico a quattro zampe ha la testa calda a volte se trascorre del tempo davanti ad una stufa o al termosifone.