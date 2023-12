Il cane ha davvero il sesto senso? Cosa dicono gli esperti

A volte pensiamo che il cane abbia il sesto senso, ovvero sia un “sensitivo” in un qualche modo, ma è davvero così?

Da quando l’uomo ha al suo fianco il cane, ogni giorno per lui è una continua scoperta. Infatti, i cani, nonostante abbiano in comune il DNA con il lupo, hanno perso molto del loro lato selvaggio per adattarsi il più possibile alla vita con l’essere umano.

Le persone che hanno dei cani rimangono stupiti ogni giorno nel vedere quanto l’animale può essere in grado di capire e di percepire cose ancor prima che accadano. Ma il cane ha davvero il sesto senso? Può davvero sapere prima quello che accadrà?

La domanda può apparire scontata in un senso o nell’altro, ma gli scienziati hanno deciso di indagare perché troppe persone hanno testimoniato di avere un cane “sensitivo”.

Il cane ha davvero il sesto senso? Cosa dicono gli studiosi

Sappiamo bene che i cani sono empatici, è una loro caratteristica, quindi, riescono a capire se siamo tristi, felici o arrabbiati e si comportano di conseguenza.

Tuttavia, ci sono casi in cui un cane si è agitato prima di un terremoto o prima di uno tsunami. Come faceva a saperlo? Moltissime persone dicono di essersi salvate solo grazie al loro amico a quattro zampe.

Da secoli ci sono testimonianze del fatto che il cane si agita e vuole far capire che sta arrivando qualcosa di pericoloso anche ore prima che ciò accada. È il caso del Giappone, in cui, in occasione dei terremoti più devastanti, molti cani hanno iniziato ad abbaiare, agitarsi e portare fuori i loro padroni dall’abitazione salvando loro la vita.

Non solo, ma nel 2004 in occasione del tremendo tsunami che ha devastato il sud-est asiatico sembra che non siano stati trovati cani morti. Questo è un chiaro segno che prima del terremoto e della violenta ondata i cani sono scappati.

Gli studiosi hanno iniziato ad intensificare le ricerche su questo argomento. Molti credono che i cani sia in grado di percepire le onde elettromagnetiche del suolo, altri pensano che siano in grado di percepire, invece, i gas e l’elettricità che si formano nelle viscere della terra.

Gli studi

Alcuni studi hanno dimostrato che il cane ha delle capacità straordinarie, ma questo non deriva da un sesto senso, ma dal suo potente olfatto.

Infatti, grazie al suo olfatto è in grado di annusare il cambiamento degli ormoni in noi esseri umani. Per noi è un cambiamento che non può essere avvertito in nessun modo. Il cane, invece, riesce a capire se una donna è incinta, se una persona è malata o se sta per morire.

Tutto questo è stato dimostrato dalla scienza e non ci sono dubbi a riguardo. Quello che gli scienziati ancora non riescono a dimostrare con dati pratici ed evidenti è proprio il sentire i terremoti in anticipo. Oppure, sentire che il padrone non c’è più anche a distanza.

Ci sono molti casi in cui succede che il cane inizia ad agitarsi, a piangere, ad abbaiare mentre il padrone è in ospedale e sta vivendo i suoi ultimi istanti di vita. Alcuni pensano che il legame che si viene a creare tra persona e animale sia così forte da rendere il cane molto più sensibile.

Tuttavia, al momento non ci sono sicurezze. L’unica sicurezza che tutti hanno, e che non serve spiegare, è il fatto che ogni cane è speciale.