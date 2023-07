Il cane ha bisogno di spuntini tra un pasto e l’altro? Cosa è meglio per Fido

Spesso noi tendiamo a fare dei piccoli spuntini durante la giornata. Ma Fido? Vediamo se il cane ha bisogno di spuntini tra un pasto e l’altro.

L’alimentazione è uno dei fattori più importanti per la salute dei nostri amici a quattro zampe, in quanto una sano alimentazione influisce sul loro aspetto fisico e mentale. Per questo motivo è necessario che la nostra palla di pelo segua una dieta corretta che si basi sulla sua età, razza, peso e soprattutto sulle sue condizioni mediche.

Tuttavia spesso tendiamo a dare al nostro amico a quattro zampe durante la giornata degli snack. Questi ultimi sono necessari? Il cane ha bisogno di spuntini tra un pasto e l’altro? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Il cane ha bisogno di spuntini tra un pasto e l’altro?

I nostri amici a quattro zampe, come ben sappiamo, sono animali davvero molto golosi. Tuttavia per garantire loro una buona salute, è necessario fare attenzione alla sua alimentazione. È risaputo che la maggior parte dei cani mangiano due a volte al giorno, al mattino e alla sera, anche se molte persone tendono a nutrire il proprio amico peloso una sola volta al giorno.

Per garantire una buona salute al nostro amico a quattro zampe non è necessaria solo la quantità di cibo che dobbiamo dare a Fido, la quale cambia a seconda della razza e dell’età del nostro amico peloso, ma anche la qualità. Infatti è molto importante leggere l’etichetta del cibo che stiamo per offrire al cane in modo tale da osservare attentamente se vi sono gli ingredienti necessari per il fabbisogno nutrizionale del nostro amico a quattro zampe. Ma per quanto riguarda gli spuntini, il nostro cane può farli? Può mangiare gli snack?

Gli spuntini sono utili per il benessere generale del nostro amico peloso, servono a mantenere l’equilibrio nutrizionale e a fornire le energie di cui Fido ha bisogno per svolgere le varie attività giornaliere. Tuttavia bisogna dire che non tutti gli spuntini sono uguali. Per far sì che la nostra palla di pelo ottenga i nutrienti di cui ha bisogno anche attraverso gli spuntini, è necessario offrire a Fido uno spuntino adeguato, ossia che sia di alta qualità e che consideri l’età e il peso del nostro amico a quattro zampe.

Ma il cane ha bisogno di spuntini tra un pasto e l’altro? Solitamente, come abbiamo detto in precedenza, i nostri amici pelosi mangiano due volte al giorno a circa 12 ore di distanza. Tuttavia se trascorrono più di 12 ore tra un pasto e l’altro, lo stomaco del nostro amico a quattro zampe potrebbe diventare iperacido e causare così la nausea nella nostra palla di pelo. Per questo potrebbe essere necessario dare uno spuntino al nostro amico peloso tra il primo e il secondo pasto.

Inoltre gli snack per i nostri cani sono utili non solo per la salute di Fido, ma anche per motivare la nostra palla di pelo. Infatti, lo spuntino solitamente serve come rinforzo positivo, ossia per premiare il cane durante un addestramento, ma anche per intrattenere e stimolare mentalmente il nostro amico peloso, per esempio nascondendo gli snack per casa o nei giochi interattivi. Tuttavia è importante non esagerare con gli spuntini, in quanto troppi snack possono danneggiare la salute di Fido.

Quali sono gli spuntini che possiamo offrire al cane?

Appurato che gli spuntini possano essere dati al proprio amico peloso, con moderazione, in quanto possono essere utili come spezza fame tra un pasto e l’altro, o come premio durante un addestramento, quali sono gli spuntini che possiamo offrire senza problemi al nostro cane?

In commercio possiamo trovare molti snack per cani che possiamo usare come spuntino. Tuttavia ricordiamo che è necessario, affinché possano garantire una buona salute al nostro cane, controllare gli ingredienti che contengono tali snack.

Ma possiamo offrire al nostro amico a quattro zampe anche altri alimenti come spuntino, come:

Carote

Zucchine

Pezzettini di pollo

Pezzettini di tacchino

Infine ricordiamo che prima di dare alla nostra palla di pelo un qualsiasi tipo di snack, è necessario rivolgersi al proprio veterinario, il quale a seconda della salute di Fido può darvi ulteriori consigli sul tipo di snack che è possibile offrire al cane.