Il cane fedele che ha vegliato il padrone in difficoltà

Un tragico incidente si è verificato sul Resegone, in provincia di Lecco, dove Emiliano Margheriti, 43 anni, è precipitato durante un’escursione. Il suo fedele cane, Niky, rimasto al suo fianco, ha abbaiato disperatamente per avvisare i soccorsi, nonostante non ci fossero più speranze per il padrone.

Margheriti, originario di Treviglio e residente a Sergnano, era un appassionato di escursioni, ciclismo e motociclismo. La caduta è avvenuta il 17 maggio. Niky, un compagno inseparabile, non ha abbandonato il corpo del padrone e ha attirato l’attenzione di un altro escursionista con i suoi abbai. Questo ha portato all’intervento dei soccorsi, i quali, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Emiliano.

La storia di Niky evidenzia la lealtà e l’amore tra uomo e animale. La disperazione del cane per la perdita del padrone è stata palpabile, e il suo impegno per cercare aiuto ha permesso di ritrovare Margheriti, per garantirgli una degna sepoltura.

I funerali di Emiliano sono previsti mercoledì 21 maggio. Questo evento tragico sottolinea il forte legame che può esistere tra gli esseri umani e i loro animali, testimoniando ancora una volta quanto possano arrivare a fare per quelli che amano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it