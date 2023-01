Il cane escogita un piano geniale per compiere un furto e ci riesce

Per poter raggiungere il suo scopo il cane ha escogitato un piano davvero ben pensato così da compiere il furto senza essere scoperto.

Esistono situazioni nella vita in cui l’ingegno è davvero necessario se si vuole raggiungere un obiettivo. Alcuni animali dimostrano di avere delle doti stupefacenti quando si tratta di avere ciò che desiderano. Su Tik Tok è diventato virale il video di un cane che ha escogitato e messo in atto un piano a dir poco geniale per poter compiere il furto di un giocattolo senza essere scoperto. Courtney Summers, la padrona dell’animale, è riuscita a riprendere tutta l’azione in un filmato per poi pubblicarlo sui social.

Il cane riesce a rubare il giocattolo senza farsi scoprire: il piano è geniale

Quando in casa si ha più di un amico peloso è indispensabile insegnargli fin da subito il valore della condivisione degli spazi e degli oggetti. Alcune volte però gli animali si affezionano particolarmente a delle cose e condividerle con altri potrebbe non essere piacevole. Cosa si fa, però, quando quella cosa diventa l’oggetto del desiderio anche dell’altro? Un cane di nome Jinks ha trovato da solo la soluzione al problema e ha deciso di rubare un giocattolo a suo fratello senza essere scoperto.

Jinks, un dolce cagnolone nero, aveva deciso che sarebbe riuscito ad avere il gioco del fratello e grazie al suo ingegno è riuscito nell’intento senza che questo potesse accorgersi di nulla.

Il fratello di Jinks ha un giocattolo che ama particolarmente e che non vuole assolutamente condividere. É così geloso del suo gioco che lo tiene al suo fianco anche mentre dorme.

@courtneyj_summers Tell me your dog doesn’t like to share toys, I’ll go first. #TakeTheDayOffChallenge #dog #lab #bordercollie #Jinks ♬ Quirky – Oleg Kirilkov

Jinks però aveva deciso che sarebbe riuscito a fare suo quel gioco e così il cane ha escogitato un piano davvero geniale per poter compiere il furto. Mentre il fratello dormiva Jinks si è avvicinato a lui per poter studiare le mosse migliori e poi metterle in atto. Il cane ha ben pensato di sdraiarsi a fianco del fratello e con pochi e semplici gesti della zampa è riuscito a togliergli il gioco da sotto il naso senza che lui si svegliasse. In tutto questo la sua padrona è riuscita a riprendere il cane durante tutta l’azione e divertita dalla scena ha deciso di postare il video del furto sul suo profilo Tik Tok. In pochissimo tempo il filmato è diventato inevitabilmente virale tra gli utenti che si sono complimentati con il cagnolone per l’ingegno, arrivando persino a paragonarlo al Lupin dei quattro zampe. (G. M.)