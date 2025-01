Il cane era senza speranza, ma dopo 5 anni è avvenuto l’impensabile

Coolidge è un Pit bull bianco con macchie nere che ha trascorso 1888 giorni in un rifugio, sperando di essere adottato. A 9 anni, non si è mai arreso nonostante le avversità. La sua storia è iniziata quando è arrivato al “Hoopeston Animal Rescue Team” oltre 5 anni fa, dove i volontari si sono accorti del suo temperamento amorevole ma anche della sua difficoltà ad attrarre visitatori e potenziali adottanti. Nonostante sapessero che Coolidge conosce i comandi di base e cammina bene al guinzaglio, nessuno sembrava interessato a portarlo a casa.

Con il passare del tempo, i volontari hanno cominciato a sospettare che la sua adozione fosse ostacolata da pregiudizi legati alla sua apparente malformazione agli arti. Tuttavia, la sua personalità è rimasta luminosa e piena di vita. Dopo oltre 1500 giorni nel rifugio, la situazione diventava insostenibile e si iniziò a temere per il suo futuro. La sua adozione sembrava un sogno lontano e il rifugio cercava ogni possibile modo per fargli trovare una casa.

La svolta è arrivata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 quando finalmente Coolidge è stato adottato. La sua nuova famiglia ha colto la sua unicità, trasformando le sue iniziali difficoltà di movimento in un motivo di orgoglio piuttosto che di vergogna. I volontari del rifugio erano entusiasti di apprendere della sua nuova vita e di sapere che Coolidge avrebbe potuto finalmente lasciarsi alle spalle l’etichetta di “prigioniero” del rifugio.

Dopo anni di attesa, Coolidge ha ora la possibilità di abbracciare la felicità e di esprimere l’amore che ha conservato per tanto tempo. Non dovrà più affrontare la vita dietro le sbarre e potrà godere della libertà, indossando un cappellino di Natale come simbolo di buon auspicio per il suo nuovo inizio. Ora, Coolidge ha spazio per mostrare la sua adorabile iperattività e per ricevere e donare l’amore tanto agognato, iniziando così un nuovo capitolo nella sua vita.