il cane è suo! video

Un uomo è scoppiato in lacrime non appena ha ricevuto la notizia che il cane tanto amato sarebbe potuto restare con lui per sempre: questo l’inaspettato regalo che ha ricevuto dalla moglie.

La commozione, si sa, è contagiosa, così come le lacrime di gioia. Sarà per questo che la mattina di Natale si è trasformata per una famiglia statunitense in un momento di pianto condiviso da tutti i componenti della casa. A determinare la commozione generale è stato il regalo che Michelle ha fatto al marito Doug: le carte che attestavano l’adozione definitiva della dolcissima cagnolina di nome Mary. La storia di come questa cucciola sia arrivata nella casa dei due coniugi, però, è estremamente triste.

Il cane in affido temporaneo ha trovato la sua famiglia per sempre: l’uomo non riesce a trattenere le lacrime per l’inaspettato regalo (VIDEO)

La vita della cagnetta Mary è stata raccontata in un video condiviso su YouTube sul canale We Love Animals (@We_ Love_ Animals). Il filmato ripercorre i momenti della vita della sventurata cucciola.

Abbandonata a pochi giorni di vita insieme alla sua mamma e ai suoi fratellini in strada, Mary è stata soccorsa dai volontari di un rifugio presso il quale i cuccioli hanno trascorse le loro prime settimane. In breve ciascun componente della famiglia canina è stato adottato; l’unica a rimanere più a lungo al rifugio è stata proprio Mary.

Dopo qualche mese anche per la cucciola sembrava fosse arrivata l’occasione di vivere in una casa tutta sua. Un anno dopo l’adozione però, la volontaria del rifugio che aveva accolto Mary quando era appena nata ha ricevuto una chiamata da un canile della zona. Lo staff del canile segnalava al rifugio tutti gli ospiti che avevano maggiormente bisogno di cure. Quando la donna si è recata sul posto non è riuscita a credere ai suoi occhi: tra gli animali c’era anche Mary. Certo in un anno la cucciola era cresciuta ma la volontaria non ha faticato a riconoscerla.

Mary purtroppo era in condizioni di salute critiche: ferita al musetto e alle orecchie, la cucciola aveva perso anche la coda. Spaventata e triste, Mary ha sin da subito cercato conforto nella donna che già una volta l’aveva aiutata e alla quale si era avvicinata riconoscendola subito.

Dopo essere stata ricoverata per diversi giorni e dopo aver ricevuto le cure necessarie, Mary è tornata al suo vecchio rifugio. Qui la volontaria ha fatto di tutto per cercare di dare alla cucciola una nuova casa che potesse amarla davvero.

Sperando di trovare delle persone disposte ad adottare la cagnolina, la donna ha chiesto aiuto a una famiglia affidataria che aveva già due cani. I coniugi Michelle e Doug si erano infatti offerti di tenere Mary per farle superare il trauma dell’abbandono per tutto il tempo necessario a trovarle una famiglia che avrebbe potuto adottarla.

Nella casa di Michelle e Doug, la cucciola ha trovato finalmente la serenità. In breve si è affezionata a tutti i componenti umani della famiglia e agli altri due cani, ma soprattutto a Doug.

Vedendo il meraviglioso rapporto che si era creato tra la cagnetta e il marito, la donna non ha esitato un momento. Nonostante l’idea di tenere per sempre tre cani in casa non fosse stata presa minimamente in considerazione per le ovvie difficoltà che avrebbe comportato, Michelle ha chiesto aiuto alla volontaria del rifugio per organizzare il regalo di Natale più bello che avesse mai fatto al marito.



Lo scorso 25 dicembre Doug ha aperto il suo pacchetto ed è scoppiato in lacrime quando all’interno della scatola regalo ha trovato i documenti per l’adozione di Mary. Anche la moglie e i figli si sono lasciati contagiare dalla commozione e si sono ritrovati tutti ad abbracciare la dolcissima cagnolina.

Dopo aver trascorso due anni di tristezza e sofferenza, Mary ha finalmente scoperto la gioia di una famiglia che la amerà per sempre.

Sui social network sono numerosissimi i video e le immagini condivisi che mostrano quanto possano essere felici gli animali quando capiscono di essere stato adottati e di aver trovato una nuova famiglia che si prenderà cura di loro, come è accaduto ad esempio al Golden Retriever che non ha smesso di abbracciare la donna che lo aveva adottato o come è accaduto al cagnolino che ha salutato tutti i volontari e gli ospiti del rifugio, in cui aveva trascorso mille e duecentocinquanta giorni, ululando di gioia e ringraziando in questo modo anche la sua nuova famiglia.

Meno diffusi sono invece i video che ritraggono la commozione degli umani nel momento in cui vengono “adottati” da un cane, come è accaduto invece nel caso di Doug e Mary. (di Elisabetta Guglielmi)