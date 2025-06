Il cane di The Mask: Milo e Otis, curiosità e segreti

Il cane protagonista di “The Mask” è Milo, un Jack Russell Terrier marrone e bianco, insieme al suo padrone, Stanley Ipkiss, interpretato da Jim Carrey. Stanley, indossando una maschera magica, si trasforma in un umano verde con poteri fantastici, perdendo però ogni inibizione e cacciandosi in situazioni complicate. Milo, fedele compagno, lo supporta e lo salva anche dai guai legali.

In “The Mask 2”, il nuovo protagonista è Tim Avery, un fumettista che trova la maschera dopo che essa è trasportata dalla corrente. Il suo cane Otis, un altro Jack Russell, ha l’opportunità di trasformarsi in The Mask, cercando di attirare l’attenzione di Tim, trascurato per il nascituro Alvey.

Il Jack Russell Terrier, come Milo e Otis, è noto per la sua energia e vivacità. Originariamente allevato per la caccia alla volpe, mantiene un istinto curioso e un bisogno di movimento, essendo un compagno affettuoso e molto legato ai propri umani. Non ama la noia e necessita di stimoli, rendendolo adatto anche per attività sportive come l’agility.

Fisicamente, il Jack Russell ha un corpo compatto e muscoloso, con un mantello che può essere liscio o ruvido, di solito bianco con macchie marroni o nere. Nonostante la taglia ridotta, ha un carattere deciso, è testardo, ma anche affettuoso e protettivo. Queste qualità lo rendono idoneo a recitare accanto a grandi attori, come avvenuto nel film “The Mask”.

