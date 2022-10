Il cane Dexter impara a camminare diversamente dopo l’incidente

Il cane Dexter resta vittima di un incidente e successivamente impara a camminare in modo diretto proprio come una persona.

Un dolce cane di nome Dexter è stato vittima di un brutto incidente nel 2016, da lì in poi la sua vita è cambiata per sempre. Dopo vari interventi chirurgici, riabilitazione, ed esercizi con il carrellino, finalmente Dexter ha iniziato a muoversi in autonomia. Adesso l’animale cammina sulle due zampe posteriori e sembra essere più felice che mai.

È accaduto a Ouray in Colorado, un cane di sette anni Dexter, un adorabile Breton Spaniel, dopo essere scappato dalla sua abitazione è stato ritrovato sul ciglio della strada, ad avere la peggio sono state le zampe posteriori.

Dexter il cane vittima di un incidente inizia a camminare in maniera incredibile

L’animale dopo essere stato vittima di un tragico incidente e aver avuto un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione, finalmente ha imparato uno stratagemma tutto suo per camminare in autonomia e nessuno sa come abbia fatto. Dexter si distingue da altri cani per la sua andatura, l’animale infatti si muove sulle due zampe posteriori camminando in maniera eretta proprio come un essere umano.

Sembra assurdo ed incredibile eppure è tutto vero, la sua famiglia non appena se ne accorta è rimasta letteralmente a bocca aperta. Quando lo avevano ritrovato dopo l’incidente l’animale era stato portato d’urgenza dal veterinario che si era sbilanciato dichiarando che per lui non ci sarebbero state molte speranze o alternative se non l’amputazione di una delle due zampe anteriori, successivamente avrebbe provato ad operarlo per salvare l’altra zampa.

Dopo l’operazione è iniziata la riabilitazione, per l’animale non è stato semplice, all’inizio era molto in difficoltà ed è stato un lungo percorso doloroso e nuovo al quale il cane si è dovuto adattare. Col passare del tempo però c’è da dire che lo ha fatto nel migliore dei modi e che ha superato completamente ogni difficoltà infatti adesso l’animale sembra essere rinato, è più felice che mai e si diverte nonostante la sua nuova condizione.