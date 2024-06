Il cane deve mangiare prima o dopo di noi? Può fare differenza?

Il cane deve mangiare prima o dopo di noi? Bisogna mangiare l’ordine di gerarchia o è una credenza da sfatare? Scopriamolo insieme!

L’ ora dei pasti, è un momento fondamentale della giornata non solo per il nutrimento, ma anche per rafforzare il legame con il nostro cane.

Ma quando deve mangiare Fido? Il cane deve mangiare prima o dopo di noi? Quale dovrebbe essere l’ordine corretto?

Questo dilemma, è comune tra i proprietari di cani, poiché alcuni credono che l’ordine in cui si mangia sia importante, ma è davvero così? Scopriamolo insieme!

Il cane deve mangiare prima o dopo di noi?

Sono tanti i proprietari di cani a chiedersi se il loro cane debba mangiare prima o dopo di loro.

Questo dubbio nasce dal pensiero errato che i cani debbano seguire una gerarchia simile a quella dei lupi selvatici, dove i membri meno importanti mangiano dopo quello più importanti.

In realtà, questa idea non ha fondamenti scientifici e non aiuta a costruire una buona relazione con il cane.

Per i cani domestici che vivono nella famiglia umana hanno una relazione con l’uomo basata sull’amore, sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione, ma di certo, non su chi mangia prima o dopo.

Far mangiare il cane dopo di noi, non serve a educarlo meglio, ma potrebbe farlo solo sentire a disagio.

È meglio quindi gestire i pasti del cane in modo tranquillo e rispettoso, senza seguire regole rigide, basate su gerarchie che non si applicano nella vita di tutti i giorni dei cani domestici. Ciò che conta è creare una routine alimentare che sia comoda per entrambi.

Orari dei pasti, esigenze individuali e comunicazione canina

Abbiamo detto che non esiste una regola fissa su quando far mangiare il cane rispetto a noi, ma è bene creare una routine.

Abitudini che siano comode sia per il cane che deve avere il suo cibo regolarmente, anche in base alle sue necessità di salute, sia per il proprietario che deve organizzare i pasti in modo da integrarli bene nella propria giornata.

La decisione quindi, su quando far mangiare il cane dipende dalle preferenze personali del proprietario e dalle esigenze del cane.

Per tale motivo, alcuni proprietari, scelgono di far mangiare il cane prima, mentre altri preferiscono farlo mangiare dopo, a seconda quindi di ciò che funziona meglio per loro.

Tuttavia, è utile osservare il comportamento del cane durante i pasti, poiché può darci indicazioni su come sta e su quanto interesse ha per il cibo.