Sappiamo che così ma per alcuni è davvero evidente che il lupo è antenato di Fido: qual è il cane che somiglia più al lupo e che caratteristiche hanno in comune.

Non sarà una sorpresa per molti sapere che i cani sono diretti discendenti dei lupi e conservano ancora delle caratteristiche dei loro antenati, ma ve ne sono alcuni in cui il rapporto di ‘filiazione’ è davvero molto evidente. Qual è dunque il cane che somiglia più al lupo e che caratteristiche possiede? La risposta a questo curioso interrogativo.

Cane e lupo: due parenti ‘strettissimi’

L’uno è il progenitore dell’altro ma se il lupo è rimasto nella sua dimensione ‘selvatica’, il cane si è addomesticato e abituato a vivere accanto all’uomo, prima come compagno di lavoro e poi come animale da compagnia. Il rapporto trova le sue origini nell’obiettivo comune del lupo e dell’uomo, ovvero quello di cacciare le prede per mangiarne.

In realtà è stato l’essere umano a ‘sfruttare’ le abilità venatorie del lupo a proprio vantaggio, dando vita dunque a quel processo di addomesticazione prima citato. Ma al giorno d’oggi quali sono i rapporti tra cane e il suo antenato più prossimo? Non pare idilliaco perché se Fido è spesso vittima delle aggressioni del lupo, quest’ultimo può contrarre malattie che gli vengono infettate direttamente dall’altro.

Nonostante questa ‘turbolenta’ relazione, può capitare che lupi e cani si riproducano, generando dei cuccioli ibridi, che a loro volta potranno dare vita a nuovi discendenti.

Il cane che somiglia più al lupo: una lista nutrita

Prima di individuare il Fido che più somiglia al suo progenitore lupo, è interessante notare come alcune razze di cani ‘conservano’ delle caratteristiche non solo fisiche ma anche della personalità dell’essere selvatico, coraggioso e veloce. Ecco dunque quali sono quelli che ricordano il lupo e per quali motivi.

Alaskan Malamute: testa compatta e fisico forte e muscoloso, come quella dei lupi;

Samoiedo: ricorda i lupi dalla pelliccia bianca, che merita una cura del pelo costante e intensa;

Siberian Husky: grazie alle orecchie e agli occhi vispi si capisce che sono parenti stretti del lupo;

Swedish Vallhund: ha una personalità simile al lupo, intelligente e sempre in guardia;

Pastore tedesco: ama l’avventura e sa rendersi ‘utile’ come cane da salvataggio.

Sebbene i lupi abbiano da sempre delle connotazioni negative, ciò non rende davvero giustizia al loro modo di essere: vivaci e coraggiosi, amano l’avventura e sanno essere obbedienti al padrone che sa tener testa loro. Quindi se volessimo ‘sperimentare’ l’emozione di avere in casa un Fido che ricorda molto il suo antenato, potremmo scegliere uno di questi cani-lupo.

Il cane che somiglia più al lupo: sono 3

In realtà sono stati individuati ben tre esemplari che maggiormente hanno l’aspetto di un lupo, ovvero:

il cane lupo di Saarlos,

il cane lupo cecoslovacco,

il cane lupo italiano.

Il lupo nostrano è stato generato da una lupa nell’alto Lazio che si è unita a un esemplare di Pastore tedesco, ed è stato ufficialmente riconosciuto solo nel 1966. Il cane di Saarlos riporta il nome di colui che ‘promosse’ l’accoppiamento tra un altro pastore tedesco e una lupa, Leendert Saarlos.

Infine quello cecoslovacco è nato dall’unione di lupi dei Carpazi e pastori tedeschi, voluta dal militare Karel Hartl intorno agli anni ’50 del XX secolo.