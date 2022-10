il cane che non può separarsi dal suo peluche (VIDEO)

Dalla pagina Facebook di un canile della Florida arriva un video che racconta la storia del cane Froggy e del suo peluche.

Come saprà benissimo chi si è trovato a che fare con loro, cuccioli (umani e animali) hanno spesso comportamenti molto simili. Un video caricato sulla pagina Facebook di un rifugio per cani dimostra proprio la fondatezza di tale assunto. Il filmato racconta la storia di un cucciolo di razza Beagle, di nome Froggy, e del suo peluche. Il comportamento assunto dal cagnolino avrebbe fornito un ottimo spunto di analisi per Donald Winnicott (1896-1971), pediatra e psicoanalista britannico che nel corso della sua esperienza clinica ha studiato il comportamento tra madri e figli nelle prime fasi di vita. Ma di cosa ha parlato Winnicott e soprattutto in che modo la storia di un cane può riferirsi a questo discorso? La risposta a entrambe le domande è una sola: il peluche o, come lo definirebbe il noto psicoanalista, l’oggetto transizionale di Froggy.

Un oggetto transizionale particolare: il peluche del cane Froggy

Ci troviamo in Florida. Al rifugio Humane Society of Broward County sono da poco arrivati moltissimi cuccioli abbandonati. Tra questi c’è anche un cagnolino di razza Beagle, triste e spaventato. Gli operatori decidono di regalargli un peluche a forma di rana, per farlo sentire meno solo. Il cagnolino, sin da subito, inizia a giocare con il peluche, portandoselo dietro in ogni momento della giornata. I cuccioli del rifugio, in genere, non ricevono un nome, ma per il piccolo Beagle è stato diverso. Il suo legame con il peluche a forma di ranocchio lo ha reso popolare tra i volontari del canile, che lo hanno battezzato Froggy (che in italiano significa proprio “rana”).

Ti potrebbe interessare anche >>> Cane “scippa” un negozio e scappa con un peluche – VIDEO

Il giocattolo ha assunto per Froggy il valore di quello che Donald Winnicott ha definito nel 1951 “oggetto transizionale“. Lo studioso ha osservato come nel cammino di crescita di ogni bambino ci sia un momento in cui il piccolo sceglie un oggetto con il quale instaurare un legame affettivo profondo che gli permetta di affrontare i momenti difficili come separazioni o frustrazioni. Questo è esattamente ciò che ha fatto Froggy: in un momento particolarmente triste della sua vita, dopo aver perso la mamma ed essersi ritrovato in un posto sconosciuto, ha trovato in un peluche la forza per affrontare le difficoltà.

Potete vedere il video del tenero Froggy cliccando sul questo link

Ti potrebbe interessare anche >>> In cerca di una famiglia, cane trova conforto nel suo peluche (VIDEO)

Come si vede nel video, il cucciolo e il suo amico inanimato sono diventati inseparabili. Anche quando è stato così fortunato da trovare una famiglia che lo adottasse, Froggy non ha voluto saperne di lasciare il canile senza il suo giocattolo. I nuovi padroni hanno accolto con gioia il cagnolino e l’inanimato ranocchio nella loro casa. Speriamo che l’amore che sapranno donargli permetta al cucciolo di sentirsi meno solo, affrontando così la fase di separazione da un oggetto che per lui è stato molto importante, ma del quale (come accade a tutti i bambini durante la crescita) comprenderà di non avere più bisogno. (Elisabetta Guglielmi)