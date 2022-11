il cane aspetta il ritorno del suo padrone

La storia di Hachiko si conosce bene e non è l’unico caso, anche il cane Peluchin aspetta invano il ritorno del suo padrone defunto.

Una storia commovente e toccante che vede al centro della vicenda un tenero cane di nome Peluchin. Il dolore che si prova alla perdita di un nostro amico a quattro zampe è non è quantificabile e, a parti inverse, anche gli stessi animali provano lo stesso tipo di dolore. Peluchin ne è proprio un esempio, il quale attende ogni giorno il ritorno del suo umano.

Cane aspetta il ritorno del suo umano deceduto

La storia ricorda molto quella del cane giapponese Hachiko, da cui è stato tratto anche l’omonimo film del 2009 con protagonista Richard Gere. Tuttavia se si cammina per le strade di Tokyo e si passa per il quartiere di Shibuya, è possibile ammirare la statua dedicata proprio a questo animale e alla sua fedeltà. Peluchin è un po’ come Hachiko e dopo la scomparsa del suo padrone, gli è rimasto fedele e ha aspettato pazientemente il suo ritorno.

Ti potrebbe interessare anche >>> Sembrava perfetto, ma rovina tutto senza rendersi conto di quello che fa – VIDEO



La storia di Peluchin è diventata virale sui social media, quando la pagina Facebook “Manadas de Peluditos de Avenida Del Mar” ha voluto raccontarla. Martedì pomeriggio scorso ha avuto inizio la vicenda, ovvero quando il proprietario di Peluchin ha deciso di togliersi la vita alle prime luci dell’alba, lasciando solo l’animale. I vicini hanno cercato di aiutarlo, ma il dolore della perdita era troppo grande. Comunque ogni giorno, si davano a turno per fornirgli cibo e acqua necessari, anche se lui non mostrava interesse ad avvicinarsi a nessuno.

Ti potrebbe interessare anche >>> Sente un rumore molto strano nella sua auto, ciò che trova è da brividi – VIDEO



Secondo i membri dell’organizzazione Manadas de Peluditos de Avenida Del Mar, questo non è il primo caso registrato di un animale domestico che mostra rispetto e devozione al suo defunto padrone aspettando il suo ritorno. Qualche anno fa un uomo è stato investito sulla Route 45 a Ovalle, era il proprietario di due cani, di cui uno è stato in grado di essere dato in adozione, l’altro ha deciso di rimanere vicino all’incidente. Data la viralità della storia di Peluchin, è possibile riflettere sui problemi esistenti in termini di salute mentale delle persone e di possesso responsabile degli animali domestici. Temi poco dibattuti ancora al giorno d’oggi, ma estremamente importanti.