Il cane Annie fiuta gli attacchi di epilessia del padrone e lo salva

Annie è un cane davvero speciale ed è ormai indispensabile per la sopravvivenza del suo padrone che soffre di attacchi di epilessia.

Si dice spesso che i cani riescano a percepire in anticipo cose che noi esseri umani riusciamo a riconoscere solo dopo che queste accadono. Tra le loro capacità più importanti ci sono quelle di saper interpretare alcuni segnali del corpo che sono dei veri e propri campanelli d’allarme tipici di diverse patologie. Questo accade anche nei casi di attacchi di epilessia, dove il corpo del malato invia dei segnali che sono difficilmente interpretabili in anticipo se non per alcuni animali. Annie è proprio uno di questi, un dolce cane di famiglia che ha imparato a riconoscere gli avvertimenti del corpo del proprio padrone e riesce così ad avvisare la padrona di ciò che sta per accadere.

Il cane chiede aiuto dopo aver riconosciuto l’inizio dell’attacco di epilessia del padrone

Mai sottovalutare le capacità del proprio animale domestico, ancora di meno quando questo è così legato a voi da conoscere ogni piccolo movimento del vostro corpo.

É proprio grazie a questo feeling che viene a crearsi tra i due che l’animale può diventare un vero e proprio eroe ed essere in grado di fare cose che nessun altro riuscirebbe a fare.

Come nel caso del dolce cane Annie che grazie al suo ormai sviluppato sesto senso riesce a salvare la vita del proprio padrone che soffre da qualche anno di epilessia.

L’animale è diventato per lui ormai un vero e proprio guardiano, tanto da assisterlo durante i momenti in cui rimane solo in una stanza.

Matthew Nielsen è un uomo americano che abita in Nevada e da circa tre anni soffre di gravi attacchi epilettici che mettono a rischio la sua vita. Per sua fortuna però insieme a lui abitano la moglie Catherine e il suo amato cane di famiglia Annie.

Il cucciolo, un misto Border Collie e Husky, è considerato dai due coniugi non solo come l’animale di casa, ma un vero e proprio membro di famiglia di cui non potrebbero assolutamente fare a meno. Annie è infatti così legata al suo papà umano Matthew che ha imparato a riconoscere i suoi attacchi epilettici e ogni volta che sta per averne uno corre a chiamare Catherine per poterla avvisare in tempo di ciò che sta per accadere.

La cosa ancora più speciale è che Annie sa che la sua padrona ha dei problemi di udito e ha quindi imparato che per poter avere la sua attenzione non deve abbaiare, bensì toccarla e scuoterla con la sua zampa.

Qualche tempo fa Catherine è riuscita ad immortalare l’immediata reazione del cane Annie ad un attacco di epilessia del marito Matthew. La donna ha infatti installato per sicurezza una telecamera nella stanza da letto in cui i due dormono, così da poter monitorare l’uomo anche quando lei non è nella stessa camera. Attraverso le registrazioni della cam – poi pubblicate da Catherine online – si vede come Annie si risvegli immediatamente dal sonno per girarsi a controllare che la donna si fosse accorta dell’inizio della crisi del marito così da poterlo aiutare. (G. M.)