Il cane abbaia quando rientri a casa: come farlo smettere

Un’abitudine fastidiosa e talvolta molesta ma c’è il modo di risolverla: ecco come far smettere al cane di abbaiare quando rientri a casa.

E’ il suo modo di comunicare ma spesso può risultare inopportuno, come ad esempio quando dobbiamo provare a far smettere al cane di abbaiare quando rientri a casa. Ci sono alcune abitudini come questa che possono effettivamente risultare moleste, soprattutto per il vicinato ed è importante prendere dei provvedimenti: ecco in che modo possiamo risolvere questo ‘problema’.

I cani abbaiano sempre? Ci sono varie ragioni

Se il cane non smette mai di abbaiare e lo fa per ogni minima cosa, le ragioni possono essere varie: solitamente è la noia, la sensazione di solitudine che lo porta a ‘cercare attenzioni’ in questo modo, soprattutto se il Fido ha già sofferto di ansia da separazione.

Se percepisse una presenza poco chiara o sconosciuta, potrebbe iniziare ad abbaiare perché sente il dovere di proteggere il suo territorio in pericolo, così come anche per i suoi parenti e famiglia. Oltre a ‘mettersi in gioco’ magari vorrà anche allertare e attirare l’attenzione di chi gli sta intorno per non farlo trovare impreparato.

In generale la sensazione di essere minacciato è quella che fa scattare Fido e lo induce ad abbaiare, anche se spesso può anche essere dovuto ad uno stato di ansia e stress che non riesce a controllare.

Far smettere al cane di abbaiare quando rientro a casa: ha paura di me?

Avendo affermato che un cane abbaia solitamente quando si sente minacciato, è lecito pensare che, quando abbaia al rientro a casa del padrone, non lo abbia riconosciuto o lo avverta come pericoloso: la risposta non è nessuna delle due ipotesi. Infatti è possibile che Fido voglia semplicemente salutarci.

Quando ci rivede dopo un tempo di assenza (che lui stesso non riesce a quantificare data la concezione del tempo nel cane, diversa dalla nostra, è possibile che sia talmente felice di vederci da non controllare l’impulso di abbaiare festosamente perché siamo tornati. Quindi di sicuro ci ha riconosciuti ed è pronto a festeggiarci!

Far smettere al cane di abbaiare quando rientro a casa: come educarlo

Non credevamo che il nostro rientro a casa potesse essere onorato con tanta allegria? Eppure per Fido è proprio così ogni volta che ci rivede: ciò non vuol dire però che per gratitudine nei suoi confronti dovremmo ‘ascoltare’ tutti i suoi versi spesso ad alto volume e dunque ‘molesti’ per noi e per tutto il vicinato. E’ opportuno prendere dei provvedimenti: ma come possiamo fare per farlo smettere?

Le strade da percorrere sono diverse, ma in linea di massima anche questo fa parte del percorso di educazione del cane ovvero nel sapergli insegnare i 5 comandi base, da parte nostra o di un esperto: in questo modo si abituerà a stare calmo e ad affrontare le situazioni con meno enfasi.

Nel percorso di educazione di Fido sarà molto utile il rinforzo positivo, un elemento cioè che gli faccia capire cosa è giusto fare e che contemporaneamente lo invogli a rifarlo una volta successiva: si tratta di un premio per il suo comportamento corretto.

Se valutiamo scarse le nostre capacità di educazione del cane, è opportuno affidarsi a un esperto, che riuscirà a capire la situazione e trovare il modo migliore apposta per far smettere di abbaiare al nostro Fido.

Far smettere al cane di abbaiare quando rientro a casa: e se ci fosse un’alternativa?

In realtà potremmo anche provare a rendere la sua giornata più ricca, più interessante e (perché no?) anche più stancante dal punto di vista fisico: il cane arriverebbe a fine serata, ovvero al momento del nostro rientro, più stanco ed affatica, quindi con meno energie da impiegare nei saluti.

Infine l’alternativa potrebbe anche essergli proposta al momento, cioè dandogli un giocattolo o il suo snack preferito quando rientriamo: in questo modo potremmo riuscire a distrarlo dal suo intento di abbaiare, con buona pace delle nostre orecchie.