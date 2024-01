Il cane abbaia ma non si muove: perché e cosa fare

Tutte le palle di pelo abbaiano, ma a volte lo fanno restando immobili. Vediamo perché il cane abbaia ma non si muove.

I cani comunicano con il mondo animale e quello umano attraverso versi, comportamenti e gesti. Tra i vari “versi” che utilizza il nostro amico a quattro zampe vi è l’abbaio.

Le nostre palle di pelo possono abbaiare per vari motivi, per paura, per avvertirci di qualche pericolo, per dolore e per tanti altri motivi.

Tuttavia, solitamente, quando Fido abbaia lo fa muovendosi, ma perché allora a volte il cane abbaia ma non si muove? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Perché il cane abbaia ma non si muove?

L’abbaio è un “mezzo” di comunicazione utilizzato dai nostri amici a quattro zampe per comunicare, appunto, con gli altri animali, ma anche con con noi esseri umani.

I cani possono abbaiare per vari motivi, per attirare la nostra attenzione, perché hanno paura, ma anche per comunicarci i suoi problemi di salute.

Tuttavia, chi condivide la vita con un amico a quattro zampe, ha potuto vedere, almeno una volta nella vita, il proprio amico peloso abbaiare restando immobile. Ma come mai succede?

Perché il cane abbaia e non si muove? I principali motivi del comportamento del nostro amico a quattro zampe sono:

Il cane ha paura : un cane che ha paura potrebbe abbaiare e non muoversi soprattutto quando sente un forte rumore e non sa da dove proviene, in quanto non sa in che direzione scappare;

: un cane che ha paura potrebbe soprattutto quando sente un forte rumore e non sa da dove proviene, in quanto non sa in che direzione scappare; Il cane sente dolore : un cane che prova dolore abbaia e non si muove se è nella situazione in cui non può farlo, per esempio se ha subito un trauma dopo un incidente, o se presenta una patologia che non gli permette il movimento. L’abbaio in questo caso è un mezzo utilizzato da Fido per comunicare al suo umano i suoi bisogni , per esempio se ha fame o sete;

: un abbaia e non si muove se è nella situazione in cui non può farlo, per esempio se ha subito un trauma dopo un incidente, o se presenta una patologia che non gli permette il movimento. L’abbaio in questo caso è un mezzo utilizzato da Fido , per esempio se ha fame o sete; Il cane ha problemi neurologici: un altro motivo per cui il cane potrebbe abbaiare restando immobile, è perché presenta problemi neurologici. Sono molte i problemi neurologici che possono colpire il nostro amico a quattro zampe come infezioni virali, meningite batteriche, traumi e ictus che anche dopo la guarigione possono lasciare danni al sistema nervoso del cane. Inoltre vi è anche la disfunzione cognitiva.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Malattie neurologiche del cane: i sintomi da non sottovalutare

Cosa fare se il cane abbaia e non si muove?

Per sapere come agire nel momento in cui il proprio cane abbaia restando immobile è necessario comprendere innanzitutto il perché del suo comportamento.

Se il nostro amico a quattro zampe non può muoversi, a causa di un problema o una malattia, potrebbe abbaiare per richiedere la nostra attenzione in quanto ha bisogno di qualcosa. Basta semplicemente soddisfare il suo bisogno.

Se invece il cane ha paura sarebbe opportuno tranquillizzarlo e tenerlo lontano da ciò che lui ritiene una minaccia.

Infine, se oltre ad abbaiare immobile il cane tende a presentare anche un comportamento di difesa nel momento in cui vi state per avvicinare a lui, significa che ha dolore, in questo caso è necessario contattare il veterinario.