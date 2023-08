Il cane abbaia di notte all’improvviso? Perché lo fa e come farlo smettere

Perché il cane abbaia di notte all’improvviso e come si può fare per farlo smettere? Ecco tutte le informazioni sull’argomento.

Molte volte accade che i cani inizino ad abbaiare e noi non riusciamo a capirne il motivo. Spesso il cane abbaia a persone sconosciute che passano davanti casa oppure a rumori che sente e che non riconosce. Il suo istinto è quello di proteggere e dare l’allarme e inizialmente lo fa con l’abbaiare.

Può capitare anche questo: il cane abbaia di notte all’improvviso e non c’è nulla. Potrebbe verificarsi la situazione in cui una persona, allarmata dall’abbaiare insistente del cane di notte, si spaventi e pensi che stia succedendo qualcosa di brutto. Quando, però, si va verso al cane e si accende la luce, lui smette. A volte, quando la persona torna a letto, il cane ricomincia.

È un comportamento che si verifica spesso e che molte persone possono testimoniare. Ma perché il cane fa così e come si può fare per impedirgli di non farci dormire la notte? Cerchiamo di capire meglio che cosa succede e come intervenire.

Il cane abbaia di notte all’improvviso: i motivi

Naturalmente, il fatto che per noi non ci siano motivi per il cane di abbaiare non vuol dire che non ci siano per lui.

Il cane potrebbe abbaiare per i seguenti motivi:

vuole attirare l’attenzione : un cane stressato, frustrato che si sente solo di giorno e di notte potrebbe abbaiare per chiedere alle persone che vivono nella casa di badarlo; loro sanno che se abbaiano le persone andranno da loro;

: un cane stressato, frustrato che si sente solo di giorno e di notte potrebbe abbaiare per chiedere alle persone che vivono nella casa di badarlo; loro sanno che se abbaiano le persone andranno da loro; rumori : l’udito del cane è molto più sviluppato del nostro, quindi, lui potrebbe percepire dei rumori che per il nostro orecchio non sono rilevabili, pensiamo ad un altro cane che abbaia in lontananza, dei rumori nelle case accanto alla nostra, oppure un topo che fa rumori nell’armadio o nei muri;

: l’udito del cane è molto più sviluppato del nostro, quindi, lui potrebbe percepire dei rumori che per il nostro orecchio non sono rilevabili, pensiamo ad un altro cane che abbaia in lontananza, dei rumori nelle case accanto alla nostra, oppure un topo che fa rumori nell’armadio o nei muri; percepisce preoccupazione : il cani sono molto empatici e se i loro padroni sono nervosi e agitati possono reagire abbaiando;

: il cani sono molto empatici e se i loro padroni sono nervosi e agitati possono reagire abbaiando; non sta bene : potrebbe sentire un dolore o un problema di salute e voler comunicarlo;

: potrebbe sentire un dolore o un problema di salute e voler comunicarlo; deficit cognitivo : è tipico nel cane anziano che può abbaiare anche se non c’è nulla;

: è tipico nel cane anziano che può abbaiare anche se non c’è nulla; per intrattenersi da solo: in mancanza di stimoli, se il cane è annoiato potrebbe reagire in questo modo.

Le cause possono essere diverse, conoscerle è fondamentale per poi agire nel modo giusto.

Cosa fare

Ci sono diversi modi di agire in modo tale da correggere questo comportamento del cane che può infastidire i vicini e non farci dormire la notte.

Ecco alcune possibili soluzioni al problema:

non dargli da mangiare prima di andare a dormire , ma qualche ora prima;

, ma qualche ora prima; assicurarsi che possa dormire in un posto pulito e confortevole con la temperatura giusta per la stagione, la sua cuccia deve essere il suo posto sicuro, magari con un gioco vicino o una maglietta della sua persona preferita;

con la temperatura giusta per la stagione, la sua cuccia deve essere il suo posto sicuro, magari con un gioco vicino o una maglietta della sua persona preferita; creare buio in casa o nella stanza in cui dorme, i riflessi lo possono attivare;

in casa o nella stanza in cui dorme, i riflessi lo possono attivare; cercare di insonorizzare il più possibile la stanza;

il più possibile la stanza; portarlo fuori la sera prima di dormire in modo che possa camminare e stancarsi oltre che fare i suoi bisogni.

In questo modo, il cane può essere più tranquillo o stanco o protetto e non dovrebbe sentire il bisogno di abbaiare per i motivi che abbiamo visto precedentemente.