Il Campus Bio-Medico di Roma

La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma ha lanciato un servizio gratuito di estetica oncologica in collaborazione con l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO), destinato ai pazienti oncologici. Questo servizio offre trattamenti personalizzati per alleviare gli effetti collaterali delle terapie e migliorare la qualità della vita. Le terapie oncologiche, essenziali nella lotta contro il cancro, spesso comportano effetti collaterali significativi, come alopecia, tossicità cutanee, e alterazioni estetiche della pelle e delle unghie, che influenzano non solo l’aspetto fisico ma anche l’autostima e il benessere psicologico del paziente.

Il Campus Bio-Medico propone un approccio integrato alla cura del paziente, ponendo attenzione a tutti gli aspetti della vita della persona. Carlo Tosti, presidente della Fondazione, sottolinea che questo servizio riflette la visione della medicina centrata sulla persona e sul suo benessere globale. Il responsabile del Day-Hospital oncologico, Bruno Vincenzi, evidenzia come questo servizio possa supportare i pazienti nella gestione degli effetti collaterali delle terapie.

I trattamenti sono eseguiti da professioniste specializzate APEO e sono disponibili per pazienti con diverse patologie oncologiche. Questa iniziativa, resa possibile grazie a una donazione, si integra perfettamente negli approcci terapeutici esistenti, migliorando la qualità della vita complessiva dei pazienti. L’estetica oncologica si configura così come un supporto terapeutico che accompagna le cure mediche, aiutando a ripristinare un senso di normalità e autostima nei pazienti. Il Campus Bio-Medico rappresenta un modello di eccellenza nel settore della salute, combinando trattamenti clinici e servizi per il benessere globale.