Il cammino verso una società inclusiva

Convivere con una disabilità comporta sfide significative non solo a causa della condizione stessa, ma anche a causa di un sistema sociale che spesso limita i diritti fondamentali. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006 e ratificata in Italia nel 2009, rappresenta un cambiamento fondamentale, orientando l’approccio dalla mera assistenza ai diritti umani. Questo trattato riconosce che circa 1,3 miliardi di persone nel mondo, tra cui 13 milioni in Italia, affrontano limitazioni funzionali, con l’80% di esse che vive in paesi in via di sviluppo.

La convenzione enfatizza che le disabilità non derivano solo da condizioni fisiche o mentali, ma dall’interazione con un ambiente che presenta barriere. Barriere materiali e culturali possono limitare la vita delle persone con disabilità, perpetuando stereotipi e discriminazioni. Gli articoli principali, come il diritto alla non discriminazione e alla vita indipendente, sollecitano gli stati a garantire accessibilità, uguaglianza e supporto per l’autodeterminazione.

Particolare attenzione è riservata alle donne e ai bambini, frequentemente sottoposti a discriminazioni multiple. L’educazione inclusiva è un altro tema centrale, promuovendo l’accesso a scuole regolari. La sensibilizzazione sociale è fondamentale per combattere pregiudizi, e messaggi come quello di CBM Italia mirano a educare sia le persone con disabilità che la società.

Infine, la Convenzione richiede agli stati di monitorare i progressi e coinvolgere attivamente le persone con disabilità nelle decisioni, assicurando che i diritti siano reali e non solo teorici.