Il “cammino per gli animali” arriva in Italia

Il 4 ottobre, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, si svolgerà un evento dedicato ai cani e ai loro padroni: il cammino da Assisi a Roma. Questo cammino celebra l’amore del santo per gli animali e offre l’opportunità di onorare il legame speciale tra umani e cani. Quest’anno, l’iniziativa è pensata per promuovere un nuovo approccio al rispetto degli animali, e si snoderà per circa 200 km, con un percorso diviso in 13 tappe di lunghezza variabile da 12 a 22 km.

Il viaggio partirà da Assisi, la città natale di San Francesco, per arrivare a Roma, sede del Papa, che ha parlato frequentemente del rispetto per gli animali. L’intento dell’iniziativa è quello di sottolineare l’importanza del nostro rapporto con le creature animali, offrendo ai partecipanti un momento di qualità da trascorrere con i loro amici a quattro zampe. Nella frenesia della vita quotidiana, spesso si trova poco tempo per approfondire questi legami, motivo per cui questo evento rappresenta un’opportunità unica.

La partecipazione è aperta a tutti: non è necessaria alcuna iscrizione, e i partecipanti possono decidere autonomamente quando e dove fermarsi durante il percorso. L’evento è stato organizzato da Angelo Vaira, un istruttore cinofilo della scuola ThinkDog, e mira a diffondere un messaggio di riscoperta della relazione con gli animali e la natura, promuovendo un’esistenza più equilibrata e armoniosa.

Quando il gruppo raggiungerà Roma, avrà l’opportunità di rivolgere un appello al Papa, sottolineando l’importanza di una pacifica coesistenza con tutte le creature viventi. Questo cammino non è solo un percorso fisico ma anche un viaggio interiore, dedicato all’amore per gli animali e alla riflessione sul nostro rapporto con il mondo naturale.

Concludendo, l’iniziativa del cammino per gli animali rappresenta un invito a riscoprire il significato della compagnia animale e a vivere in armonia con la natura, celebrando il legame speciale tra uomini e cani in un contesto collettivo e gioioso.