Il Cammino dell’Atalanta in Champions: Lezioni per il Tottenham

Il percorso dell’Atalanta in Europa League ha catturato l’attenzione del Tottenham, che quest’anno parteciperà per la prima volta in Champions League dopo la sua vittoria nella competizione. Questa affermazione è stata esplorata dal sito sportivo inglese Spurs-web.com, che ha analizzato il cammino della squadra italiana come fonte d’ispirazione per il club londinese.

Nella stagione 2023/24, l’Atalanta ha trionfato in Europa League, battendo il Bayer Leverkusen in finale per 3-0. La squadra di Bergamo aveva già assicurato il suo accesso alla Champions League classificandosi quarta in Serie A, ma la vittoria in Europa League ha aggiunto prestigio al suo cammino. Durante la fase a gironi della Champions League, l’Atalanta ha dimostrato di poter competere a un alto livello, chiudendo al nono posto e superando squadre forti come Arsenal e Real Madrid, con risultati incoraggianti.

Ad esempio, ha vinto contro squadre come Shakhtar Donetsk e Young Boys, ottenendo anche alcuni pareggi contro avversari di grande calibro. Tuttavia, il suo cammino si è concluso agli ottavi di finale contro il Club Brugge, che aveva faticato nella fase a gironi.

Il Tottenham, al contrario, arriva alla Champions League dopo un’annata difficile in Premier League, conclusasi al 17° posto. La squadra ha vissuto problemi di infortuni che hanno influenzato le sue prestazioni. Attualmente, non ci sono nuove aggiunte al roster, il che potrebbe complicare la gestione degli impegni tra campionato e competizioni europee. I tifosi degli Spurs attendono di vedere come la loro formazione affronterà le sfide della prossima stagione.

