Il Cammino degli Etruschi tra Natura e Cultura in Italia

Il Cammino degli Etruschi tra Natura e Cultura in Italia

La Dmo Etruskey continua a svolgere un ruolo chiave nella valorizzazione del territorio, promuovendo un turismo sostenibile e culturale per attrarre visitatori internazionali. Recentemente, è stato presentato il progetto “Il Cammino degli Etruschi”, un percorso che collega diverse aree storiche e naturali dell’Etruria Meridionale.

Questa proposta è stata svelata durante il TTG Travel Experience a Rimini, uno degli eventi più importanti in Italia per il turismo. In questa occasione, la Dmo Etruskey, su invito della Regione Lazio, ha partecipato a un panel dedicato alle destinazioni del Lazio per discutere progetti futuri. Federica Scala e Alberto Renzi hanno illustrato il cammino, un itinerario escursionistico lungo che mira a promuovere l’antica civiltà etrusca attraverso un turismo lento e sostenibile.

Il cammino si snoda attraverso il territorio dell’alto Lazio, collegando importanti luoghi culturali, storici e naturalistici, come la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri e il Parco Archeologico di Vulci. Attraverso sentieri storici e aree naturali protette, offre ai visitatori l’opportunità di scoprire i paesaggi della Tuscia e le tradizionali vie etrusche.

Per garantire la gestione del progetto, i Comuni della zona hanno firmato un Protocollo d’Intesa che favorisce una governance territoriale partecipata, con la Dmo Etruskey come promotore e coordinatore dell’iniziativa. Questa organizzazione è nata dall’unione di dodici comuni e di privati, con l’obiettivo di valorizzare un’area di 1.300 km e una popolazione di circa 191.000 abitanti nel Lazio.

